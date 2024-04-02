На Київщині підприємець викидав туші померлих тварин і отруїв 1,3 га земель

У Київській області правоохоронці та екоінспектори викрили директора філії держпідприємства з перероблення відходів, яке викинуло більше тисячі тонн небезпечних речовин. Зокрема, підприємці забруднили 1,3 га земель тушами померлих тварин і завдали шкоди довкіллю на мільйон гривень.

Про це повідомляють Державна екологічна інспекція столичного округу і Нацполіція.

Як розповіли у поліції, підприємець займався утилізацією продуктів тваринного походження й переробленням простроченого продовольства в корм для тварин і добрива.

"Своїх обов’язків не виконував: фактично гнилісні відходи складали або закопували на території лісових угідь, фермерських господарств та інших підприємств в Київській області", — йдеться у повідомленні поліції.

У екоінспекції додали, що заради заробітку підприємець брав на утилізацію відходів значно більше, аніж їх могло переробити підприємство. На додаток, недобросовісні господарники навіть приймали побічні продукти тваринного походження, непридатні для перероблення.

"Було виявлено, що потужності підприємства не дозволяли приймати та утилізувати велику кількість відходів тваринного походження, керівник приймав їх в об'ємі, який перевищує граничну норму. У тому числі на утилізацію брали побічні продукти тваринного походження, непридатні для переробки", — розповіли в екоінспекції столичного округу.

Зокрема, правоохоронці та інспектори виявили туші тварин, які забруднили 1,3 га землі. Це призвело до накопичення у ґрунтах небезпечних речовин в декілька разів вище граничної норми.

"Це, своєю чергою, може призвести як до загибелі тваринного та рослинного світу, так і до захворювань людей внаслідок потрапляння отрути в підземні води та місцеві ріки", — зазначили у Нацполіції.

У результаті проведених лабораторно-інструментальних досліджень екоінспектори встановили перевищення вмісту показників речовин сірки, суперфосфату, хрому, міді, цинку.

"Екоінспектори розрахували збитки за забруднення та засмічення земель, які склали понад 1 млн грн", — йдеться у повідомленні столичного округу.

Слідчі Нацполіції повідомили посадовцю про підозру за забруднення або псування земель (ч. 1 ст. 239 Кримінального Кодексу України) та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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