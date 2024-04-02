На Сумщині з літа 2023 року вдалося евакуювати близько 9 тисяч людей, серед них 850 дітей.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
"27 населених пунктів сьогодні повністю взяті під контроль Збройними силами, і населення там практично відсутнє", — зазначив Володимир Артюх.
За його словами, на рівні Уряду ухвалене рішення щодо примусової евакуації дітей з Середина-Буди: "Таке ж клопотання ми подали і по Великій Писарівці".
У Великій Писарівці відновлюють електропостачання.
"Закриваються пошкоджені будівлі від дощів і інших погодних умов. Введено в план по відновленню цього населеного пункту", — сказав начальник ОВА.
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