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На Сумщині з літа 2023 року вдалося евакуювати близько 9 тисяч людей — Володимир Артюх
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На Сумщині з літа 2023 року вдалося евакуювати близько 9 тисяч людей — Володимир Артюх

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На Сумщині з літа 2023 року вдалося евакуювати близько 9 тисяч людей, серед них 850 дітей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"27 населених пунктів сьогодні повністю взяті під контроль Збройними силами, і населення там практично відсутнє", — зазначив Володимир Артюх.

За його словами, на рівні Уряду ухвалене рішення щодо примусової евакуації дітей з Середина-Буди: "Таке ж клопотання ми подали і по Великій Писарівці".

У Великій Писарівці відновлюють електропостачання.

"Закриваються пошкоджені будівлі від дощів і інших погодних умов. Введено в план по відновленню цього населеного пункту", — сказав начальник ОВА.

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