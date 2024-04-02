На Тернопільщині студенти прибрали територію замку 16 століття

На території Залозецького замку на Тернопільщині працівники Залозецького краєзнавчого музею організували толоку разом з обласним департаментом культури та туризму. У ній взяли участь понад два десятки людей.

Про це розповів Суспільному організатор толоки, директор музею Василь Ковбаса.

Василь Ковбаса, директор Залозецького краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Тернопіль

"У пакети збирали все, що бачили під ногами: папір, обгортки, все штучне. Ці пакети пізніше знесли в одне місце, там акуратно склали, потім його вивезуть".

Учасники толоки. Фото: Суспільне Тернопіль

До прибирання долучилися студенти Галицького коледжу. Іванна Дзебчук разом з друзями збирала сміття біля стін замку.

Іванна Дзебчук, студентка Галицького коледжу. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вирішила долучитися до цієї акції, прибрати, щоб було чисто в туристичних місцях. Здивована, що тут багато сміття. Чому люди так неохайно ставляться до цього всього? В мене слів немає описати, як тут брудно. Але нічого, ми почистимо і все буде добре".

Світлана Добровольська, викладачка Галицького коледжу. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час прибирання студентам розповіли про історію цього місця, говорить викладачка Галицького коледжу Світлана Добровольська.

Біля стін колишнього замку. Фото: Суспільне Тернопіль

"Для нас, як для викладачів, це екологічне виховання нашої молоді, оскільки студенти, які долучаються до таких заходів, — майбутні фахівці туристичної галузі. Вважаємо, що кому, як не їм, здійснювати такі екологічні акції, облаштовувати туристичні об’єкти, готувати їх до туристичного сезону. Потрібно прибрати від сміття територію Залозецького замку й очистити архітектуру від тих дерев, які розростаються і руйнують залишки стін. Навколо замку є потічок, в якому теж багато сміття, неприємний запах, розводяться комахи".

Студент Вадим Тудорів також взяв участь у толоці.

Вадим Тудорів, студент Галицького коледжу. Фото: Суспільне Тернопіль

"Здивувала кількість використаних памперсів. Це найдивніше, що ми тут знайшли. Також тут все сильно позаростало".

Весняну толоку на території Залозецького замку організовують щороку.

Весняна толока. Фото: Суспільне Тернопіль

"Замок побудований наприкінці 16 століття. Заклав його Мартин Кам’янецький, згодом цим замком володіли князі Вишневецькі, Полоцькі. Потім тут була фабрика. В 19 столітті була броварня. Найбільших руйнувань він зазнав в період першої світової війни. У міжвоєнний період його не відновлювали. Після Другої світової війни радянська влада і місцеві жителі почали розбирати його на будівельні матеріали. Це один з найгірш збережених замків Тернопільщини. Те, що ми сьогодні прибрали, — найменше, що можемо для нього зробити", — розповів директор Залозецького краєзнавчого музею.

Під час прибирання. Фото: Суспільне Тернопіль

Якщо не доглядати за руїнами замку, вони зруйнуються раніше, каже Василь Ковбаса.

"Найефективніше, що тут може застосувати, — консервацію. Зрозуміло, що повне відновлення, реставрація неможлива. По-перше, це надзвичайно дорого, по-друге, нема потреби і сенсу, бо є фотографії лише фасаду, інше нам невідомо. Ми не знаємо, як виглядав внутрішній двір, не хочемо фантазувати та видумувати. Тому, коли все приберемо, то знову законсервуємо. Це будуть так звані "романтичні руїни". Приїхати на вихідні, подивитися, погуляти".