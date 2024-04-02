Зменшити кількість авіаударів по Харківщині можна посиливши місто та область засобами радіоелектронної боротьби. Також, окрім посилання ППО, поява F-16 може убезпечити регіон від частих ударів.

Про це Українському Радіо Харкова розказав заступник начальника обладміністрації Роман Семенуха.

Що робиться для того, аби убезпечити регіон від літаків, які, на жаль, стали підійматися задалеко?

Є модифіковані снаряди планерувальні, які, зокрема, влучали й між будинками на вулиці 23 серпня, декілька влучань у нас по фаховому спортивному коледжу та іншим об'єктам. Це модифікована штука, яка має іншу відстань. Нічого нового не скажу, крім того, що області не вистачає ППО.

Що ми можемо робити — це посилювати область засобами радіоелектронної боротьби, але це без подробиць, підвищувати як якісно, так і кількісно мобільні вогненні групи. Це пріоритет, де ми активно співпрацюємо з Силами оборони. Все інше, фактично будь-які системи ППО, якщо це не якісь там ручні сухопутні історії, то вони все-таки належать до компетенції Повітряних сил України, як роду військ, це до них.

У нас в Харківській області новий командувач, я дуже з оптимізмом зустрічаю цю новину. Скажу, що це людина небайдужа і я думаю, що ми реалізуємо багато справ. Це Галушкін Юрій Алімович. Командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків". Я бачу фахову і, найголовніше, небайдужу людину, тому я маю нормальне очікування стосовно співпраці воєнної адміністрації з командувачем.

Навіщо бити по цивільних об'єктах, по людях? Це якість випробовування по нас?

Бо це терористи. Я думаю, що це якісь старі заплановані цілі, часом, ще з радянського союзу на картах. По-друге, в мене часто відчуття, що їм головне... От вони сидять, сидять і треба ввечері відстрілятися. Але також, на жаль, є тенденція, вже більше пів року війни, що ми вздовж лінії фронту маємо просто колосальні обстріли й те, що відбувається в Харківській області, — це дуже прикро, але те, що відбувається там, на Донецькому, Авдіївському напрямку, там просто інтенсивність в десятки разів вище, ніж у нас.

Але у Харкові знову вдень почали бити.

Ситуація може змінитися: через посилення ППО, через появу F-16, пілотів яких навчає харківський виш. Будь-який спокій є дуже оманливий, на жаль, оскільки, всі харків'яни вже знають, ракет летять кілька десятків секунд. Мало того, її радари бачать не одразу.

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