У дванадцять років не говорить, але має добру зорову пам'ять. Так Оксана Уманець говорить про свого сина Арсенія. У хлопчика розлад аутистичного спектра. Щорічно 2 квітня відзначають Всесвітній день поширення інформації про аутизм. За даними ВООЗ, із таким розладом народжується кожна сота дитина у світі. Як з такими дітьми працюють психологи та як організовують освітній процес, читайте далі.

Діагноз "аутизм" лікарі поставили, коли Арсенію було три роки, але певні ознаки рідні помічали й раніше, каже мати. Коли хлопчику виповнився рік, на святкування дня народження прийшло багато гостей, проте дитина ніяк не реагувала на них.

"Тітка моя працює у "Відродженні" з такими дітьми, і вона сказала, що це ненормально, що він деяких людей вперше бачить, але він себе поводить не так, як звичайні діти. Вони незнайомих людей або бояться, або плачуть. Тим паче вже пройшло майже пів дня, він більш ніж половину дня грався, спати не лягав, тобто йому байдуже, що там відбувається".

Мати Оксана Уманець з сином Арсенієм. Суспільне Чернігів

Що кажуть спеціалісти про аутизм

Нейропсихологиня центру "Відродження" Антоніна Вдовиченко пояснює: аутизм або розлад аутистичного спектра – це група неврологічних і психіатричних порушень розвитку. Для них характерні порушення соціальної взаємодії та комунікації. Переважно розлад діагностують у два-три роки.

"Існує безліч причин виникнення аутизму, але науковці і лікарі зводять до двох основних – це порушення розвитку центральної нервової системи у внутрішньоутробному розвитку, дородовому періоді, і генетичні причини, які пов’язані із специфічним геном у хромосомі".

Нейропсихологиня центру "Відродження" Антоніна Вдовиченко. Суспільне Чернігів

З її слів, батьки можуть самостійно виявити перші ознаки розладу приблизно з року-півтора.

"До цих ознак відносяться порушення соціальної взаємодії контакту, контакту очей, в першу чергу, дитина не дивиться в очі. У дитини в такому віці відсутній ефект оживлення, комплекс оживлення, дитина абсолютно не реагує емоційно на людину, тобто нема ніякої емоційної реакції чи то негативної, чи то позитивної. У дитини існує проблема зі спілкуванням, вона має чи затримку мовного розвитку, чи взагалі відсутність мови".

Картки для навчання дітей з аутизмом. Суспільне Чернігів

Антоніна Вдовиченко каже: на сьогодні є декілька форм роботи із дітьми з аутизмом. Перш за все, вони передбачають процес соціалізації, реабілітації та корекції. Сюди входять "м’які" формати роботи: якщо у дитини більш полегшені форми прояву аутизму – це ігротерапія, арттерапія, робота із психологом та дефектологом. А також більш "жорсткі" методи, наприклад, АВА-терапія. Дитина має виконати певні завдання, як от щось принести чи зробити, і отримує за це похвалу.

"Таким чином закріплюється у дитини умовний рефлекс на виконання якихось дій. Загалом на сьогодні це чи не єдиний метод АВА-терапії, який використовується в роботі з формування позитивної поведінки у дітей, для того, щоб надалі з такою дитиною могли ефективно працювати усі спеціалісти".

Директорка навчально-реабілітаційного центру №2 Регіна Гусак розповідає: в одному класі навчаються учні не тільки з аутизмом, але й з іншими особливостями інтелектуального розвитку, наприклад, із синдромом Дауна. Для дітей з розладом аутистичного спектра навчальну діяльність планують під кожного учня індивідуально, оскільки у дітей різний рівень розвитку пізнавальної діяльності.

"Якщо ви звернули увагу на нашу класну кімнату, то вона у нас об’єднана в дві великі частини: одна частина – навчальна, інша частина релаксаційна. Це ми спланували так для діток з аутизмом. Коли дитина емоційно перевантажується, а діти з аутизмом перевантажуються емоційно і напружуються швидше, ніж діти з іншими нозологіями, вони можуть усамітнитися, позайматися там своїми справами".

Директорка навчально-реабілітаційного центру №2 Регіна Гусак. Суспільне Чернігів

Зараз Арсеній ходить до четвертого класу цього центру. Регіна Гусак каже: для розвитку дітей з аутизмом важливо, щоб крім школи, з ними займалися батьки. Саме тому двічі на тиждень Арсеній відвідує логопеда-дефектолога, щосуботи ходить до школи мистецтв та на ліплення, а вдома разом з мамою виконує розвивальні вправи.

Навчання дітей з аутизмом. Суспільне Чернігів

"Для аутистів дуже важливий візуальний розклад. Наприклад, ми використовували картки Пекс, якісь дії зробити, щось показати, їм треба демонстраційний матеріал, щоб вони це візуально бачили", — каже Оксана.

Арсеній з мамою. Суспільне Чернігів

Оксана каже: спочатку важко сприйняла діагноз сина, але зараз все інакше.

Коли ти вагітна чи коли дитина народилася, ти мрієш собі, як ти будеш на якісь кружки водити. Батьки зазвичай фантазують, як вони будуть розвивати дитину. У мене було таке, що я соромилася, як це, у мене така дитина особлива. Зараз я пишаюся, що в мене така дитина.

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