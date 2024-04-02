Що задекларували голова Рівнеоблради та його заступники за 2023 рік

До 31 березня посадовці та чиновники мали задекларувати свої статки за 2023 рік. Чим володіють голова Рівненської обласної ради та його заступники — у матеріалі Суспільного.

Декларації подають на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Андрій Карауш

Андрій Карауш родом з Новоукраїнки, що у Кіровоградській області. Із 2012 року був директором Рівнеоблводоканалу. У серпні 2022 року його призначили головою Рівненської обласної ради. До цього він був головою фракції Слуг Народу. Він замінив на цій посаді достроково звільненого Сергія Кондрачука. Декларацію за 2023 рік Андрій Карауш подав 24 березня.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Фото: Суспільне Рівне

Доходи

Відповідно до документа, за основним місцем роботи у Рівнеоблраді, Андрій Карауш отримав 909 183 гривень. Його дружина Юлія Карауш за 2023 рік отримала 21 600 гривень за здачу майна в оренду.

Щодо активів, Андрій Карауш зберігає 85 000 доларів та 200 000 гривень готівкою. На банківських рахунках має 1 335 доларів та 67 163 гривень.

Його дружина має 15 000 євро та 350 000 гривень готівкою, а на банківських рахунках — 1 335 доларів.

Об'єкти нерухомості

Очільник облради задекларував нежитлове приміщення вартістю 10 498 гривень. Згідно із даними, воно було придбане у 2017 році, його площа — 17,5 метрів квадратних.

У 2020 році він придбав гараж площею 23,3 метра квадратних на суму 59 000 гривень.

Андрій Карауш володіє земельною ділянкою 1 020 метрів квадратних, яку отримав ще у 2014 році, вартість якої не вказана. У 2023 році — отримав ділянку у Кіровоградській області розміром 77 330 метрів квадратних, вартість якої "не відома".

З 2014 року дружина посадовця володіє квартирою площею 184,5 метра квадратних у Рівному, її ціна — 775 646. Також вона має нежитлове приміщення розміром 69,9 метра квадратних, ціна якої 83 500 гривень та земельною ділянкою розміром 1 000 метрів квадратних, сума якої 57 760 гривень.

Транспортні засоби

Андрій Карауш зареєстрував три автомобілі, власником яких він є:

Chevrolet Niva 2004 року випуску, вартість авто на дату набуття прав — 20 000 грн;

Ford F-150 2007 року випуску вартістю 10 000 грн;

Hyndai Tucson 2006 року, який придбав у 2023 році, вартістю 10 000 грн;

Його дружина володіє Mercedec Benz GLE 350DE 2022 року випуску. Його вартість — 3 185 436.

Власність

Декларант зазначив, що його дружині Юлії Карауш належить ТОВ "Панакея Фарма".

Микола Кучерук

Микола Кучерук — перший заступник Андрія Карауша, представник Батьківщини. Свою декларацію він оприлюднив 1 квітня.

Микола Кучерук. Суспільне Рівне

Доходи

За основним місцем роботи у Рівнеоблраді, Микола Кучерук заробив у 2023 році 813 558 гривень та отримав 314 948 гривень пенсії. Його співмешканка Галина Герман заробила 341 829 гривень на Костопільському маргариновому заводі.

Микола Кучерук зберігає готівкою 95 000 доларів, 85 000 євро та 800 000 гривень. На банківських рахунках має 42 123 долари та 10 001 євро.

Об'єкти нерухомості

Микола Кучерук має дві земельні ділянки розміром 1 000 та 2 500 метрів квадратних та будинок у Дермані Першій — 95,2 метра квадратних. Ціна нерухомості у декларації не вказана.

Його дружина Надія Кучерук з 2006 року має домоволодіння площею 1 171 метра квадратних у Рівному та дві земельні ділянки у Костополі, загальною площею 24 089 метрів квадратних.

Співмешканка Галина Герман володіє двома земельними ділянками загальною площею 1 808 метрів квадратних. Має домоволодіння площею 608 метрів квадратних та житловий будинок площею майже 228.

Транспортні засоби

Микола Кучерук має автомобіль Toyota Land Cruiser 2017 року випуску. Його ціна — 2 476 750 гривень. Його співмешканка Галина Герман має Lexus RX270 2013 року та Volkswagen Caddy 2002 року, їхня ціна не відома. Дружина Надія Кучерук власниця автомобіля Mersedes Vito 2000 року, ціна якого також не відома.

Власність

Микола Кучерук володіє комерційним підприємством торгової марки "Родина". Також йому належать ТзОВ "Шпаків", "Костопільський маргариновий завод" та ТОВ МПП "Делікатес".

Віталій Ундір

Віталій Ундір — заступник Андрія Карауша, представник партії "Сила і Честь". Оприлюднив декларацію 28 березня.

Віталій Ундір. Facebook Віталія Ундіра

Доходи

Декларант зазначив, що у 2023 році на основному місці роботи отримав 776 120 гривень зарплати.

Його дружина Наталія Ундір заробила у Дубенському лісовому господарстві 300 530 гривень.

Віталій Ундір зберігає 24 242 доларів та 19 000 євро у готівці, а його дружина — 25 000 доларів.

Об'єкти нерухомості

Віталій Ундір володіє будинком в Острозі площею понад 317 метрів квадратних та ціною 4 413 518 гривень.

Також має чотири земельні ділянки в Острозі загальною площею 2 710 квадратних метрів. Їхня ціна — 516 920 гривень.

Транспортні засоби

Декларант має один автомобіль — Honda VE-1 2022 року випуску. Його ціна на дату набуття прав — 959 926 гривень.

Власність

З 2020 року у власності посадовця є ТОВ "Преміум-Колор", його частка — 50%, ціна якої — 500 гривень. Віталій Ундір у 2022 році придбав дві торгові марки, їхню назву та ціну у декларації не вказав.

Сергій Свисталюк

Сергій Свисталюк — заступник голови облради, член партії "Радикальна партія Олега Ляшка". Оприлюднив декларацію 17 березня.

Сергій Свисталюк. Сергій Свисталюк, fb Облради

Доходи

У 2023 році Сергій Свисталюк отримав 776 845 гривень за основним місцем роботи та 27 013 гривень пенсії.

Щодо грошових активів, він зберігає 500 000 гривень готівкою. Декларант зазначив, що на банківських рахунках у нього 156 913 гривень та 13 321 долар. Третім особам він позичив 55 000 доларів.

Об'єкти нерухомості

З 2017 року посадовець володіє двома земельними ділянками загальною площею 4 998 метрів квадратних, їхню ціну він не вказав.

Також має будинок у Великій Омеляні площею 113,9 метра квадратних, ціну Свисталюк не вказав.

Олексій Бучинський

Олексій Бучинський — заступник Андрія Карауша, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Він оприлюднив декларацію 31 березня.

Олексій Бучинський. Олексій Бучинський, Fb Олексій Бучинський

Доходи

За основним місцем роботи він заробив 797 933 гривень. За роботу в університеті Водного господарства та природокористування отримав 14 390 гривень. Крім того, 113 064 гривень процентів виплатив ПриватБанк. Також отримав 983 000 гривень за відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Дружина Олексія Бучинського Ганна заробила 80 700 гривень.

Щодо грошових активів, посадовець зберігає 40 370 євро та 855 100 гривень готівкою, на банківських рахунках має 201 064 гривень та 5 328 доларів.

Галина Бучинська готівкою має 12 000 доларів та 898 гривень на банківському рахунку.

Об'єкти нерухомості

У власності заступника є квартира у Рівному площею 71,70 метрів квадратних. На час придбання у 2010 році вона коштувала 180 000 гривень. З 2004 року має у спільній власності з Іриною Бучинською квартиру 28,20 метрів квадратних, її вартість — 11 100 гривень.

У Здолбунові має частку у 33,3% на квартиру площею 51,6 метра квадратних, ціну Бучинський не вказав. У Рівному має право на користування квартирою площею 159 метрів квадратних. Крім нього, таке право мають ще троє людей. Ціну квартири він не вказав.

Транспортні засоби

У 2019 році придбав автомобіль Jeep Compass 2013 року випуску. Його вартість — 71 467 гривень.

Його дружина Ганна має два автомобілі — Renault Laguna 2002 року, ціна якого 27 565 гривень та Ford Focus 2017 року за 126 167 гривень.

Цінні папери

У 2023 році посадовець отримав право на цінні папери. Їх у нього — 1000, кожен з яких має номінальну вартість 1000 гривень.

Нематеріальні активи

У власності дружини Бучинського є торгова марка "Luxoran".

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