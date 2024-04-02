Головні новини Рівного та області 2 квітня

Що задекларували міський голова Вараша і начальниця МВА на Рівненщині

До 31 березня включно держпосадовці зобов'язані були подати декларацію за 2023 рік. У ній, окрім заробітків, мали вказати дані про транспорт, житло та майно членів сімей. Що задекларували міський голова Вараша Олександр Мензул та начальниця МВА Людмила Мариніна, читайте у матеріалі Суспільне Рівне.

Міський голова Вараша Олександр Мензул і начальниця МВА Людмила Мариніна. Колаж Суспільне Рівне /Facebook

Олександр Мензул

Міський голова Вараша Олександр Мензул подав декларацію 27 березня.

Нерухомість

У декларації Олександр Мензул вказав, що з 2007 року володіє квартирою площею 115 квадратів у Вараші. У його дружини Валентини — з 2017 року в місті є гараж площею 27 квадратів.

Транспорт

З 2022 року син мера міста атомників Максим володіє автомобілем DODGE GRAND CARAVAN 2017 року випуску. Про його вартість інформації немає.

Зарплата, виплати профспілки, дохід волонтера

За 2023 рік Олександр Мензул на посаді мера Вараша заробив 815 530 гривень, отримав 3,5 тисячі гривень профспілкових виплат, а також 23 тисячі гривень — як благодійник, внесений до Реєстру волонтерів. Ще у нього є чотири тисячі доларів готівкою. У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані Олександр Мензул зазначив, що у серпні 2023 року він отримав 200 тисяч гривень від продажу автомобіля BMW X5 2001 року випуску.

Дружина Валентина на РАЕС за рік заробила 741 450 тисячу гривень.

Людмила Мариніна

Людмила Мариніна — депутатка облради. З 20 лютого її призначили начальницею Вараської міської військової адміністрації, доти була РДА.

Декларацію за 2023 рік Людмила Мариніна подала декларацію 28 березня.

Житло та земля

Людмила Мариніна з 2014 року володіє половиною квартири на 41,3 квадратів. Інша половина— у власності сина, який помер у 2022 році.

Також із 2018 року вона має недобудований будинок на 132 квадрати у Сарнах. З 2018 року Людмила Мариніна володіє земельною ділянкою у Сарнах на тисячу квадратів вартістю 48 938 гривень.

У спільній власності начальниці Вараської міської військової адміністрації — чотири земельні ділянки у селі Ремчиці Сарненського району загальною площею 28 713 квадратних метрів. Начальниця Вараської МВА володіє половиною від кожної з них з 2019 року.

Зарплата і рахунки

У 2023 році Людмила Мариніна на посаді голови Вараської РДА заробила 837 388 тисячі гривень, а також 155 гривень банківських процентів. Вона має 20 тисяч доларів готівкою та 75 949 тисяч гривень на банківському рахунку.

Також Людмила Мариніна вказала, що вона є головою громадської організації “Зоря” села Тутовичі Сарненського району.