Головні новини Рівного та області 2 квітня

Новини та події Рівного та Рівненської області 2 квітня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Пориви вітру і падіння дерев: знеструмлені споживачі у шести селах Рівненщини
Через сильні пориви вітру 2 квітня знеструмлено понад тисячу споживачів у шести селах трьох районів Рівненщини. Повідомлення про відключення світла почали надходити після 16:00.
Про це Суспільному розповіла речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.
За її даними, станом на 17:00 без електропостачання опинилися 1 149 споживачів у Рівненському, Вараському і Дубенському районах. Це сталося через пориви вітру.
"І також найпоширеніша причина — це падіння дерев, які також спричиняють обриви ліній електропередач. Ідеться про споживачів у шести населених пунктах. Наші бригади працюють. Повідомлення почали надходити після 16:00, якраз уже коли пройшов пік буревію, люди почали повідомляти про знеструмлення", — зазначила Алла Ліхачова.
Також нагадала про те, щоб люди не наближалися до обірваних електроліній, а у випадку знеструмлення слід телефонувати до колцентру Рівнеобленерго за номерами: 067 620 44 11, 050 490 44 11, 0362 694 298.
Що задекларували міський голова Вараша і начальниця МВА на Рівненщині
До 31 березня включно держпосадовці зобов'язані були подати декларацію за 2023 рік. У ній, окрім заробітків, мали вказати дані про транспорт, житло та майно членів сімей. Що задекларували міський голова Вараша Олександр Мензул та начальниця МВА Людмила Мариніна, читайте у матеріалі Суспільне Рівне.
Олександр Мензул
Міський голова Вараша Олександр Мензул подав декларацію 27 березня.
Нерухомість
У декларації Олександр Мензул вказав, що з 2007 року володіє квартирою площею 115 квадратів у Вараші. У його дружини Валентини — з 2017 року в місті є гараж площею 27 квадратів.
Транспорт
З 2022 року син мера міста атомників Максим володіє автомобілем DODGE GRAND CARAVAN 2017 року випуску. Про його вартість інформації немає.
Зарплата, виплати профспілки, дохід волонтера
За 2023 рік Олександр Мензул на посаді мера Вараша заробив 815 530 гривень, отримав 3,5 тисячі гривень профспілкових виплат, а також 23 тисячі гривень — як благодійник, внесений до Реєстру волонтерів. Ще у нього є чотири тисячі доларів готівкою. У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані Олександр Мензул зазначив, що у серпні 2023 року він отримав 200 тисяч гривень від продажу автомобіля BMW X5 2001 року випуску.
Дружина Валентина на РАЕС за рік заробила 741 450 тисячу гривень.
Людмила Мариніна
Людмила Мариніна — депутатка облради. З 20 лютого її призначили начальницею Вараської міської військової адміністрації, доти була РДА.
Декларацію за 2023 рік Людмила Мариніна подала декларацію 28 березня.
Житло та земля
Людмила Мариніна з 2014 року володіє половиною квартири на 41,3 квадратів. Інша половина— у власності сина, який помер у 2022 році.
Також із 2018 року вона має недобудований будинок на 132 квадрати у Сарнах. З 2018 року Людмила Мариніна володіє земельною ділянкою у Сарнах на тисячу квадратів вартістю 48 938 гривень.
У спільній власності начальниці Вараської міської військової адміністрації — чотири земельні ділянки у селі Ремчиці Сарненського району загальною площею 28 713 квадратних метрів. Начальниця Вараської МВА володіє половиною від кожної з них з 2019 року.
Зарплата і рахунки
У 2023 році Людмила Мариніна на посаді голови Вараської РДА заробила 837 388 тисячі гривень, а також 155 гривень банківських процентів. Вона має 20 тисяч доларів готівкою та 75 949 тисяч гривень на банківському рахунку.
Також Людмила Мариніна вказала, що вона є головою громадської організації “Зоря” села Тутовичі Сарненського району.
Розчистили зарослі та висадили кипарис: на Рівненщині селяни організували толоку на кладовищі
Весняну толоку на кладовищі організували в селі Бабин на Рівненщині. Місцеві жителі розчистили зарослі, обрізали дерева та висадили кипарис. За словами співорганізаторки заходу Галина Єхало, у прибиранні взяли участь 14 людей.
Як це відбувалося 2 квітня бачило Суспільне.
Що задекларували міський голова Дубна та очільник РДА на Рівненщині
До 31 березня включно 2024 року чиновники мали оприлюднити декларації за минулий рік у єдиному державному реєстрі. Що задекларували міський голова Василь Антонюк та керівник райдержадміністрації Всеволод Пекарський у Дубні на Рівненщині, читайте у матеріалі Суспільного.
Василь Антонюк
Василь Антонюк оприлюднив свою декларацію у Єдиному державному реєстрі 27 березня 2024 року.
Згідно з декларацією, у 2023 році мер отримав:
- 849 67 гривень зарплати;
- 172 125 гривень пенсії;
- три тисячі гривень профспілкових виплат.
Його дружина — Олена Антонюк у 2023 році отримала 331 455 гривень зарплати, 78 307 гривень пенсії та 1 700 гривень профспілкових виплат.
Інформації про суми на семи банківських рахунках сім'ї Антонюків — нема.
Задеклароване майно
За 2023 рік, відповідно до декларації, в міського голови Дубна та його дружини не з'явилося нових автівок чи нерухомого майна.
У власності Олени Антонюк є:
- з 2001 року дві земельні ділянки у селі Птича — площею 16 600 метрів квадратних та 3 128 метрів квадратних;
- з 2019 року дві земельні ділянки у Дубні — площею тисяча метрів квадратних, придбана за 240 670 гривень, та площею 724 метрів квадратних, придбана за 7 103 гривні (вартість на дату набуття права);
- з 2020 року у Дубні житловий будинок з господарськими будівлями площею 174,8 метрів квадратних та господарська будівля площею 27,5 метрів квадратних, вартість не вказана.
Щодо транспорту, то з 2007 року у власності Олени Антонюк є автомобіль Ford Fusion 2007 року випуску, який придбали на той момент за 98 тисяч 293 гривні. А з 2021 року — причіп АМС 550 СТАРКОНЬ 2020 року випуску, який придбали за сім тисяч гривень.
Всеволод Пекарський
Всеволод Пекарський свою декларацію оприлюднив 19 березня. Згідно з нею, у 2023 році він отримав 433 тисячі 654 гривень зарплати.
Гроші
Дружина Мирослава Пекарська за минулий рік отримала:
- 119 580 гривень зарплати на основній роботі;
- 104 790 гривень зарплати за сумісництвом;
- 152 373 гривні доходу за цивільно-правовим договором;
- 2 463 гривні — кешбек, акції та бонуси банку.
Щодо грошових активів, то у Всеволода Пекарського задекларовано — 9 тисяч доларів і 85 тисяч гривень, у його дружини — 12 тисяч євро і 80 тисяч гривень.
У сім'ї Пекарських є вісім відкритих рахунків: три в очільника РДА, три в його дружини та по одному в синів.
Нерухомість
Відповідно до декларації, на усе нерухоме майно сім'я Пекарських набула право власності або користування з 2016 по 2019 роки:
- у 2016 році — земельна ділянка площею 1 250 метрів квадратних у селі Малі Дорогостаї;
- у 2017 році — житловий будинок площею 97 метрів квадратних у селі Малі Дорогостаї;
- у 2019 році — земельна ділянка площею 2 400 метрів квадратних у селі Малі Дорогостаї.
Транспорт з'явився в користуванні родини у 2023 році. У Мирослави Пекарської —безкоштовне право на користування Honda CR-V 2023 року випуску, у власності сина — мотоцикл Honda XR 2022 року випуску, вартість якого 112 тисяч 900 гривень.
Концерт на Меморіалі Слави: жителі Костополя на Рівненщині вимагають від музикантів вибачення перед родичами загиблих
Жителі Костополя на Рівненщині вимагають, щоб гурт Never Too Late публічно вибачився перед родичами загиблих бійців. Це сталося після благодійного концерту, який влаштували на міському Меморіалі Слави 30 березня.
До редакції Суспільного звернувся костопільчанин Юрій Івашинюта, який наразі перебуває на фронті. З його слів, музиканти вчинили наругу над пам'яттю воїнів.
У Рівному попрощалися з військовим Віталієм Цибульським
У Рівному на майдані Незалежності 2 квітня попрощалися з 38-річним військовим Віталієм Цибульським. Він загинув 13 червня на Луганщині. Більше дев'яти місяців бійця вважали безвісти зниклим.
Про це Рівненська міська рада повідомила у Facebook.
Віталій Цибульський народився 6 жовтня 1984 року в селі Орехово Приморського краю колишнього СРСР, нині — РФ. У 1993 році разом із сім'єю переїхав у Рівне, де навчався у школах №11 та 26.
"Він любив природу та пізнавав світ і себе через неї. У юнацькі роки в цьому допомагала Рівненська екологічна школа Палацу дітей та молоді. Захоплювався музикою, грав у місцевих рок-гуртах та ударних установках, брав участь у багатьох Всеукраїнських фестивалях рок-музики", – цитують у дописі маму бійця Галину.
Як йдеться в повідомленні, до 2018 року Віталій Цибульський жив та працював у Чехії. Згодом повернувся додому та у 2019 році вступив у Національний університет "Острозька академія" на факультет "Громадське здоров'я". Але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Віталій не встиг закінчити університет.
Зі слів мами Галини, її син був рішучим та цілеспрямованим. Попри обмежену придатність до військової служби за станом здоров'я, у жовтні 2022 року пішов добровольцем у ЗСУ. Після місяця підготовки Віталій Цибульський виконував бойові завдання на Луганському напрямку.
"Під час виконання одного з таких завдань у січні 2023 року він отримав множинні вогнепальні осколкові поранення. Але одразу після лікування на початку березня Віталій повернувся до свого підрозділу. Завдяки знанням з Острозької академії та досвіду, отриманому на полі бою, Віталік рятував життя та допомагав побратимам не тільки зброєю", – додала мама.
13 червня 2023 року 38-річний солдат Віталій Цибульський загинув під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Попрощалися з військовим 2 квітня на майдані Незалежності у Рівному, поховали його на кладовищі Нове.
200 гектарів поля: двоє ченців монастиря ПЦУ на Рівненщині розпочали підготовку до посівної
У Гурбинському монастирі ПЦУ на Рівненщині розпочали готувати поля до посівної. До цього залучені двоє ченців. Розпочали з підживлення землі під пшеницю, сою, квасолю, кукурудзу та соняшники. Загалом засіяти планують 200 гектарів землі.
Про це Суспільному розповів намісник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах в урочищі Гурби, архімандрит Онуфрій.
Наразі розпочали підживлювати землю. 200 гектарів поля планують засіяти пшеницею, соєю, квасолею, кукурудзою, соняшниками.
"Сівбою займуться двоє ченців — це архімандрит Онуфрій та Отець Лука. Для обробки та посіву використовують комбайн, трактори John Deer та МТЗ. Певну кількість використовуємо для себе, тому що ми утримуємо велику рогату худобу — корів, бичків. А також маємо курей, свиней. Решту — продаємо і за це розбудовуємо нашу обитель Гурбинську. Все, що робиться в монастирі — в більшості браття забезпечують і розбудовують своїми трудами”, — зазначив отець Онуфрій.
Засівати поля, зі слів намісника монастиря на повстанських могилах у Гурбах, планують через два тижні.
Монастир на повстанських могилах в Гурбах
Урочище Гурби — місце найбільшої битви УПА. За даними історика Ігоря Марчука, у квітні 1944-го на Великдень у відкритому протистоянні зійшлися орієнтовно 3,5 тисячі повстанців та приблизно 14 тисяч солдатів НКВС. Битва закінчилась перемогою радянських військ, втім, оточити та знищити бійців УПА вони не змогли.
Щороку у третій день Великодня до Гурб з’їжджаються на літургію, щоб помолилися за вічний спокій загиблих повстанців.
Пантеон Слави Героїв Гурбинського бою заклали у 2006 році. У жовтні 2007-го перепоховали знайдені тут під час розкопок рештки бійців УПА та освятили колону Божій Матері-Покрові.
У 2016 році в урочищі Гурби відкрили Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських могилах. Там діє однойменна дерев`яна церква, а в 2022 році освятили також храм Онуфрія Великого.
Оновлений прогноз погоди на 3 квітня
За даними обласного центру з гідрометеорології, на Рівненщині 3 квітня — хмарно з проясненнями. Вночі — помірний, вдень — невеликий короткочасний дощ. Вітер — західний, 9-14м/с, пориви — 15-20м/с.
Температура по області: вночі — 3-8º тепла, вдень — 10-15º тепла; у Рівному: вночі — 5-7º тепла, вдень — 12-14º тепла.
Повідомили про смерть Миколи Чичука і Тараса Сав'яка з Рівненщини
Стало відомо про смерть двох військових з Рівненщини — Миколи Чичука з Великоомелянської громади і Тараса Сав'яка з Деражненської ТГ.
Про це поінформували у Facebook тергромад.
Микола Чичук
Микола Чичук — житель Великоомелянської громади, 1984 року народження.
Він чотири місяці вважався зниклим безвісти, смерть підтвердила ДНК-експертиза. Микола Чичук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
У Миколи Чичука залишились двоє дітей.
Про дату і час прощання у громаді повідомлять додатково.
Тарас Сав'як
Тарас Сав'як, 1975 року народження, проживав у селі Дюксин Деражненської громади. Чоловік помер під час військової служби 1 квітня.
Прощання з Тарасом Сав'яком відбудеться 2 квітня о 13:00 біля його будинку.
Найхолодніше 8 березня і два температурні рекорди: яким був перший місяць весни 2024 року на Рівненщині
Два температурні рекорди і середньомісячний показник вище кліматичної норми зафіксували в березні 2024 року. У Рівненському обласному центрі з гідрометеорології зробили погодні підсумки першого місяця весни.
Ці дані оприлюднили у Facebook 1 квітня.
Згідно з ними, середня температура повітря в березні була 5º тепла, що на 3º вище кліматичної норми.
Найхолоднішим виявилося 8 березня — мінімальна температура склала 5-6ºС морозу. Найтепліше було 31 березня – максимальна температура повітря на Рівненщині досягла позначки 26º тепла. У цей день було перекрито добовий історичний максимум. Попереднє рекордне значення 31 березня зафіксували у 1968 році. Тоді температурний максимум сягнув 21,0º тепла.
Історичний добовий максимум було перекрито і 30 березня. У Рівному повітря прогрілося до 22,6º тепла. Попереднє рекордне значення цього дня зафіксували у 1968 році. Тоді температурний максимум сягнув 20,9º тепла.
Сумарна кількість опадів за місяць по області — 41-47мм, що становить 121-134% від норми.
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