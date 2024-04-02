Весняну толоку на кладовищі організували в селі Бабин на Рівненщині. Місцеві жителі розчистили зарослі, обрізали дерева та висадили кипарис. За словами співорганізаторки заходу Галина Єхало, у прибиранні взяли участь 14 людей.

Як це відбувалося 2 квітня бачило Суспільне.

Секретарка Бабинської сільради та співорганізаторка заходу Галина Єхало поділилася:

"Я вважаю, що домівки наших покійних повинні бути прибрані. У нас проживає 1 800 дорослих. Сьогодні на толоці є наші працівники, також залучили людину, яка відробляє громадські роботи з кримінально-виконавчої служби, ми його також залучили. Але хотілося б більшої активності, щоб люди розуміли, що це потрібно. Що це не тільки прийти, прибрати біля могили й викинути сміття за сітку, де ми прибираємо".

Толока біля кладовища у Бабині, 2 квітня 2024 року. Суспільне Рівне

Серед людей, які долучилися до толоки — місцева жителька Марія Каршенюк:

"Це наше село, тут спочивають наші родичі й рідні. І ми кожен рік ходимо і тут прибираємо. Якщо вже люди приходять, то вони тільки прибирають на своїх могилах. Уже за огорожею — ніхто не прибирає, така у нас проблема".

Толока на кладовищі у Бабині, 2 квітня 2024 року. Суспільне Рівне

Загалом, у толоці на кладовищі в Бабині, за даними Галини Єхало, взяли участь 14 людей.

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