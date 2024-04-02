Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"

Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн", повідомляється на сторінці у Facebook закладу.

За даними музею, це одна з трьох ікон, яку правоохоронці з Полтавщини вилучили наприкінці лютого 2023 року у контрабандиста. Він намагався відправити її "Укрпоштою" до Євросоюзу.

"Судова мистецтвознавча експертиза визначила, що вилучені ікони належать до культурних цінностей. Всі вони мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Мінкульт запропонував Херсонському художньому музею обрати одну з них для поповнення розграбованої РФ колекції. Музейні фахівці обрали образ "Іоана Воїна", — йдеться у повідомленні.