769 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 1 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Протягом доби армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Микільське Херсонської області. Під артилерійським та мінометним обстрілом перебували понад 10 населених пунктів. Серед них Антонівка, Кізомис та Золота Балка.
- Внаслідок обстрілів військами РФ території Херсонської громади протягом березня пошкоджені 65 багатоповерхівок, майже 90 приватних будинків, до 10 адмінбудівель, сім закладів освіти та два заклади охорони здоров'я. За цей час у громаді загинула одна людина, 20 — поранені.
- Депутату Новотроїцької селищної ради на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді та пособництві РФ. Він допомагав російським військовим облаштовувати блокпости та окопи, забезпечував їх житлом та харчами. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
- Жителя Херсонщини позбавили волі на 15 років. Він допомагав армії РФ у Великоолександрівській та Високопільській громадах, здавав позиції ЗСУ. Чоловіка визнали винним у колабораціонізмі та державній зраді.
- Протягом березня у пологових будинках Херсона народились 22 малюки: 11 дівчаток та 11 хлопчиків.
"Не жив в окупації — не зрозумієш". Херсонка, яка живе на Миколаївщині, розповіла про пережиту окупацію
Олена Живага родом з селища Інженерне Херсонської області. Від початку великої війни залишалася у Херсоні та пережила російську окупацію. Через обстріли вимушено переїхала на Миколаївщину, де за понад рік освоїла дві професії.
Своєю історією жінка поділилася з кореспондентами Суспільного.
Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн"
Музейна колекція Херсонського художнього музею поповнилась старовинною іконою "Іоан Воїн", повідомляється на сторінці у Facebook закладу.
За даними музею, це одна з трьох ікон, яку правоохоронці з Полтавщини вилучили наприкінці лютого 2023 року у контрабандиста. Він намагався відправити її "Укрпоштою" до Євросоюзу.
"Судова мистецтвознавча експертиза визначила, що вилучені ікони належать до культурних цінностей. Всі вони мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Мінкульт запропонував Херсонському художньому музею обрати одну з них для поповнення розграбованої РФ колекції. Музейні фахівці обрали образ "Іоана Воїна", — йдеться у повідомленні.
У Херсоні буде обмежено водопостачання: де саме
Завтра у Херсоні за двома адресами буде відсутнє водопостачання. Зокрема на вулиці Тираспольська, 62 та Іллі Кулика, 29, 31, 33-А, 33-Б. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомив в Telegram керівник МВА Мрочко.
"Музеї СВО". На ТОТ Херсонщини дітям розповідають історії про "визволителів"
На ТОТ Херсонщини у захоплених РФ школах примусово відкривають "Музеї СВО". Вони орієнтовані на учнів початкових класів, відвідування "музеїв" є обов'язковим, йдеться на сайті Центру національного спротиву.
На деокупованій Херсонщині відбудували понад 3200 об’єкти, які були пошкоджені або знищені російською армією — ОВА
На звільнених територіях Херсонської області станом на 2 квітня 2024 року відбудували 3261 об’єкта, які були пошкоджені або знищені російською армією. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко.
Загинув від поранень отриманих у бою на Донеччині. У Херсоні поховали солдата Григорія Квашу
У Херсоні 2 квітня 2024 року попрощались із військовослужбовцем ЗСУ. Солдат Григорій Кваша загинув від поранень отриманих внаслідок бойових дій.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Наказали ув'язнити журналіста газети, Таврійського міського голову та секретаря Новокаховської міської ради. Окупаційному голові та раднику ДНР загрожує 12 років ув'язнення
Суд визнав винним окупаційного голову "Новокаховської ВЦА" та "радника голови ДНР" у жорстокому поводженні з цивільними на ТОТ Херсонщини, повідомляє пресслужба обласної прокуратури в Telegram.
За даними правоохоронців, за вказівкою засуджених навесні 2022 року незаконно ув’язнили журналіста каховської газети, Таврійського міського голову та секретаря Новокаховської міської ради. Затриманих допитували, били та застосовували психологічний тиск аби схилити до співпраці. Їм загрожує 12 років ув'язнення.
Херсонська область — повітряна тривога!
Кабмін додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у п'ятьох областях — Шмигаль
Уряд додатково виділив 5,6 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд у низці областей України.
За словами Шмигаля, з них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.
Армія РФ обстріляла Токарівку Херсонської області. Загинув чоловік. Обставини смерті з'ясовують правоохоронці
Внаслідок російського обстрілу Токарівки Херсонської області загинув 79-річний чоловік. Тіло загиблого сьогодні виявили правоохоронці. Обставини смерті та час померлого з'ясовують, повідомляє в Teegram ОВА.
На Херсонщині судитимуть двох бухгалтерок окупаційного "департарменту освіти"
Двох бухгалтерок з окупаційного "департаменту освіти й науки Херсонської області" судитимуть за колабораційну діяльність. Їх можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років, повідомили в прокуратурі.
У Херсоні затримали інформаторів РФ, які готували ракетні удари по підрозділах Служби безпеки та ЗСУ
СБУ затримала у Херсоні четверо працівників автотранспортних компаній — двох диспетчерів та двох водіїв маршруток, які виявились інформаторами РФ і готували серію повітряних атак по місцях тимчасового базування українських захисників.
Наразі їм повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про Збройні сили України. Всім чотирьом загрожує до восьми років ув'язнення, повідомили в СБУ.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Окупаційну голову Чорнянки на Херсонщині судитимуть за колабораціонізм
Окупаційну голову Чорнянки на Херсонщині судитимуть за колабораціонізм. Правоохоронці завершили досудове розслідування. Жінка почала співпрацювати з російськими окупантами у серпні 2022 року і вимагала від місцевих жителів дотримуватись режиму, встановленому військовими РФ. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.
У Херсоні перейменували ще 24 об'єкти топоніміки
У Херсоні перейменували ще 24 об'єкти топоніміки: 16 вулиць, площу, проспект та чотири провулки, повідомив керівник МВА Роман Мрочко. Назви обрали за результатами відкритого голосування.
З ТОТ Херсонщини вдалось повернути ще одну дитину
З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 17-річного хлопця. Наразі він з родиною перебувають у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
На Херсонщині в останню путь проведуть солдата Григорія Квашу
Сьогодні на Херсонщині в останню путь проведуть солдата Григорія Квашу. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Первомайського на Донеччині. Йому було 49 років, повідомили в ОВА.
Армія РФ за добу обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей
Російські війська упродовж доби обстрілювали Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове, Львове та Херсон. Пошкоджені багатоповерхівка, чотири приватних будинки та газопровід. Поранені двоє людей, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.