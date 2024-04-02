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На деокупованій Херсонщині відбудували понад 3200 об’єкти, які були пошкоджені або знищені російською армією — ОВА
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На деокупованій Херсонщині відбудували понад 3200 об’єкти, які були пошкоджені або знищені російською армією — ОВА

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Херсонщина, відбудова будинків
Будівельники ремонтують пошкоджений обстрілами РФ дах в будинку у селі Давидів Брід на Херсонщині, 25 серпня 2023 рік. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

На звільнених територіях Херсонської області станом на 2 квітня 2024 року відбудували 3261 об’єкт, які були пошкоджені або знищені російською армією.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко.

Серед відновлених об'єктів будинки людей, школи, дитсадки, лікарні та адмінбудівлі. Зокрема у межах президентської програми "Пліч-о-пліч" відновили 1119 об’єктів, коштами волонтерів — 1110, власними силами людей 622, решту — коштом державного та місцевого бюджетів.

"Спочатку реалізації державної програми "єВідновлення" була можливість придбати нові оселі 373 родинам з Херсонщини на загальну суму 486 мільйонів гривень. Вони отримали житлові сертифікати. Крім цього виплатили 289 мільйонів компенсацій за пошкоджені будинки, кошти отримали 2091 людина", — сказав посадовець.

Також за словами Самойленка, щодня над відновленням світла на Херсонщині в середньому працює близько 30 бригад енергетиків.

"Електропостачання відновили у 188 населених пунктах, газопостачання мають 79 з 88 населених пунктів, централізоване водопостачання є у 176, а для громад, де наразі немає можливості відновити питну і технічну воду — підвозять", — розказав Самойленко.

Раніше в ОВА, 50 родин Херсонської області отримали понад п'ять з половиною мільйонів гривень за програмою "єВідновлення".

Що відомо про програму "Пліч-о-пліч" та відбудову Херсонщини

Всього 15 областей України допоможуть окремим громадам Херсонщини відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти. Відновлення населених пунктів, які зруйнували російські військові відбудеться в рамках всеукраїнського пілотного проєкту "Пліч-о-пліч".

Раніше перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що на Херсонщині у селах Бобровий Кут, Ольгине і Старосілля будівельники з Дніпропетровщини почали відновлювати будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами.

Як повідомила Херсонська ОВА, лісівники з Рівненщини встановили дитячий майданчик в Заградівці Кочубеївської громади. На місці пошкодженого вони встановили новий, а також довкола висадили молоді туї.

В рамках проєкту "Пліч-о-пліч" Івано-Франківська область відновлює зруйновані обстрілами РФ житло і цивільну інфраструктуру у селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області.

Станом на 9 серпня 2023 року на Херсонщині, у Кочубеївській громаді, у рамках президентської програми "Пліч-о-пліч" відбудували 108 житлових будинків.

Станом на 8 вересня 2023 року у Новоолександрівській та Новопавлівській громадах Херсонської області фахівці із Закарпаття відбудували 50 зруйнованих після обстрілів РФ будинків в рамках програми "Пліч-о-пліч". До кінця року планують відремонтувати близько 200. У Кочубеївській громаді — будівельники відновили 166 осель із запланованих 189.

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