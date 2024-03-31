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У Львові випустили на природу кажанів, які зимували у притулку для тварин
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У Львові випустили на природу кажанів, які зимували у притулку для тварин

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Випуск кажанів на природу
Випуск кажанів на природу. Український центр реабілітації рукокрилих

У Львові випустили у природу кажанів, які зимували у притулку "Домівка врятованих тварин".

Як розповіла Суспільному працівниця, яка відповідає за кажанів, Маргарита Шай, у притулку зиму провело 22 кажани. Це – руді вечірниці, лилики двоколірні, пергач пізній. І був навіть один вухань австралійський.

За її словами, всіх цих тваринок у притулок приносили люди, які їх знаходили.

"Хто знайшов на дорозі, до когось залетів до хати. Це вже була зима, люди не знали що робити, телефонували нам. Ми давали їм поради. А також забирали до себе", — розповідає Маргарита Шай.

Випуск кажанів на природу
Випуск кажанів на природу. Український центр реабілітації рукокрилих

Фахівці попереджали, що кажани переносять сказ, тож брати їх голими руками не можна. Краще на одну руку вдягти дві рукавички, призначені для роботи на будівництві. Потім перекласти тваринку у коробочку, спробувати напоїти його з ложечки або ж зі шприца без голки й принести у притулок.

У притулку важили кажанів, дізнавалися стать та вік й міряли передпліччя.

"Потім ми їх відгодовували, клали у полотняний мішечок та – у холодильник, де вони й зимували. Там підтримувалася спеціальна температура, комфортна для цих тварин", — каже дівчина.

Кажани на допомогу реагували по-різному. Так, лилики кричали, коли до них торкалися. Перед тим як випустити, кажанів окільцювали, напоїли та нагодували.

Випуск кажанів на природу
Випуск кажанів на природу. Український центр реабілітації рукокрилих

"У кожного є свій номер на кільці. Якщо надалі його хтось знайде, то знатимуть, де він був окільцьований і як далеко він залетів", — каже Маргарита.

За словами Маргарити Шай, тільки один кажан отримав ім’я: його назвали Олександром на честь чоловіка, який його знайшов та приніс у притулок.

"Домівка врятованих тварин" вже близько одного року співпрацює із Українським центром реабілітації рукокрилих.

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