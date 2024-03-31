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Де у Дніпрі 1 квітня припинять електропостачання: адреси
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Де у Дніпрі 1 квітня припинять електропостачання: адреси

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Світло, вимкнення, Дніпро
Вимкнення електрики в Дніпрі.

1 квітня через проведення планових ремонтних робіт жителям низки вулиць у Дніпрі тимчасово вимкнуть електроенергію. Про це повідомили в міськраді.

Подачу світла припинять з 8:00 до 17:00:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
  • вул. Данила Самойловича: 1;
  • вул. Бориса Кротова: 39;
  • вул. Весняна: 5, 35;
  • вул. В'ячеслава Тютіна;
  • вул. Заводська: 36;
  • вул. Земська: 1, 3-А;
  • вул. Мечникова: 11;
  • вул. Оздоровча: 11-А;
  • вул. Північна: 3, 15;
  • вул. Солом'янська: 34;
  • пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;
  • пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5;
  • вул. Богданова: 32-Д;
  • вул. Ігоря Клюєва: 24;
  • вул. Національної Гвардії: 15-Д, 17, 19, 30;
  • вул. Робоча: 67, 148, 152;
  • вул. Алли Горської: 90.

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