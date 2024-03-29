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В Україні застосували графіки аварійних відключень у трьох областях
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В Україні застосували графіки аварійних відключень у трьох областях

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Лінія електропередач
Лінія електропередач. Фото: УНІАН

"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень світла до вечора 29 березня у Дніпропетровській Запорізькій, Кіровоградській областях.

Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

"Основна причина — відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", — мовиться у повідомленні.

Як зазначили фахівці, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі.

"Споживачів у інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадливо і свідомо", — додали в "Укренерго".

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

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