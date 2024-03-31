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У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих взимку кажанів
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У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих взимку кажанів

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Протягом зими у Кропивницькому врятували півтори сотні кажанів. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих з листопада 2023 року кажанів. За підрахунками Суспільному зібрались понад пів сотні людей.

Координаторка роботи Центру реабілітації рукокрилих з Харкова Альона Шуленко розповіла Суспільному, що публічних випусків кажанів у природу не робили з 2021 року — спочатку через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу, а потім через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"У Запоріжжі, наприклад, непублічно це робили й цьогоріч — з міркувань безпеки не збирали людей. З 24 березня у Харкові, Дніпрі Кривому Розі й Запоріжжі випустили близько чотирьох тисяч кажанів, врятованих протягом зими. Плануємо ще випустити майже 2,5 тисяч у Києві та Полтаві".
У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих взимку кажанів
Альона Шуленко. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами Альони Шуленко, усі 28 видів кажанів, які живуть в Україні — червонокнижні. Це пов'язано з повільним відновленням популяції: одна самиця народжує 1-2 дитинчат на рік. Найрозповсюдженіші в Україні руда вечірниця, білосмугий нетопир та пергач пізній.

Для того, щоб кажана можна випустити в природу, він має досягти певної маси. Для нетопирів це шість грамів, для вечірниць та пергачів — 23. Крім того, на лапці у кожного кажана є кільце з даними про нього. Це дозволяє обліковувати їх та відстежувати міграцію.

У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих взимку кажанів
Випускали кажанів у природу й ті, хто їх врятував та передав на реабілітацію. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому кажанами опікуються Ксенія та Олег Ліснічуки. Вони єдині на Кіровоградщині офіційні волонтери Українського центру реабілітації рукокрилих. За словами Ксенії, з листопада минулого року, за сезон, прихистили 150 тварин.

"Частину була змога випустити в природу майже одразу — стан і вага дозволяли, та й погода сприяла. Решту ж випускаємо сьогодні. Запросили усіх, хто передавав їх нам".

Кропивничанка Ірина Валявська врятувала одного кажана, прийшла випустити його в природу після реабілітації.

"Побачила його на землі, коли йшла з роботи. Зателефонувала пані Ксенії, але вона була задалеко. Тож я вирішила відвезти їй кажанчика на таксі".
У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих взимку кажанів
Ксенія Ліснічук (ліворуч) та Ірина Валявська (праворуч). Фото: Суспільне Кропивницький

Поки чекали заходу сонця, що випустити кажанів, присутнім розповіли про кажанів та як з ними правильно поводитись, щоб не нашкодити, передаючи на реабілітацію.

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