Подружжя кропивничан доглядають у себе вдома сотню червонокнижних кажанів

Подружжя кропивничан Ксенія та Олег Ліснічуки доглядають у себе вдома сотню червонокнижних кажанів. Їх відгодовують до потрібної ваги, щоб навесні відпустити у природу.

Ксенія та Олег – єдині на Кіровоградщині офіційні волонтери Українського центру реабілітації рукокрилих. Вони розповіли Суспільному, опікуватись рукокрилими почали сім років тому. Тоді семеро кажанів лишили зимувати в себе вдома.

"Люди побачили сюжет по телевізору і почали нам приносити, передавали по області. Так у нас почалася ця діяльність. Ми одні такі в області, дуже б хотіли знайти однодумців, які б розділяли любов до саме цих унікальних і дуже цікавих тварин", — розповіла Ксенія.

Зимують кажани у холодильнику, бо вони впадають у сплячку. Їх тримають у торбинах, розповів Олег Ліснічук. Раз в місяць зважують та догодовують до потрібної ваги – вісім грамів.

Найменший з кажанів, яким опікуються — це вид Нетопир Куля або середземноморський. Вага його від чотирьох до восьми грамів.

Цього року мають сотню тварин, найбільше доглядали за 150 кажанами.

"Факти знахідки ми фіксуємо в таблиці по знахідкам кажанів в Україні, потім вчені вивчають їхню міграцію, їм потрібно знати, на якій вулиці, на якому поверсі був знайдений конкретний вид кажана".

Усього в Україні живуть 27 видів. Вони занесені до Червоної книги через зменшення популяції.

Кажанів планують випустити в природу за тиждень.