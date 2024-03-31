У Туреччині відбуваються місцеві вибори

У Туреччині сьогодні 31 березня відбуваються місцеві вибори, на яких, як очікується, проголосують понад 61 мільйон виборців.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Громадяни Туреччини обиратимуть мерів та членів муніципальних рад на наступні пʼять років. Зазначається, що по всій країні було встановлено понад 206 тисяч урн для голосування.

Голосування триватиме з 8:00 до 17:00 або з 7:00 до 16:00 в залежності від часу сходу та заходу сонця у різних провінціях.

Як раніше писало агентство Reuters, партія справедливості та розвитку (AKP) президента Реджепа Тайїпа Ердогана має мету на цих виборах має мету повернути під свій контроль міста, втрачені під час виборів у 2019 році. Тоді перемогу зокрема у Стамбулі та Анкарі здобула опозиційна Республіканська народна партія (CHP).

Вибори президента Туреччини відбулися у травні 2023 року. Реджеп Тайїп Ердоган переміг у другому турі з результатом 52,18%. Наступні президентські вибори мають відбутися у 2028 році.