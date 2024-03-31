На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Руслану Біленькому.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

З початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до військкомату Святошинського району. 6 квітня його прийняли до лав Збройних сил України. Чоловік служив у військовій частині А 4010.

В черні 2022 року воював в Донецькій області. Чоловік був танкістом та водієм-механіком. Воював в Краматорську, Бахмуті. Вивозив з поля бою поранених та тіла загиблих бійців. 2 березня у військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця. Він родом із села Городище.

Нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". У чоловіка залишилась дружина та двоє синів.

Петицію зареєстрували 15 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 31 березня 2024 року, вона набрала 8 000 голосів з 25 000 необхідних.