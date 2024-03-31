На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку воїну Тимофію Антощуку

На Тернопільщині у Шумській громаді відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Тимофію Антощуку. Пам’ятний знак встановили на фасаді гімназії у селі Шумбар.

Про це повідомили на сторінці Шумської громади.

Священник відслужив панахиду та освятив меморіальну дошку. Жителі громади хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували полеглого військового.

Відкриття меморіальної дошки Тимофію Антощуку. Фото: Шумська територіальна громада

Тимофій Антощук народився 1990 року у селі Шумбар. Протягом 2015-2016 років захищав Україну на Донеччині, згодом був демобілізований. Він працював за кордоном. Коли почалася повномасштабна війна, то Тимофій повернувся. З березня 2022 року призваний на службу в Збройні сили України. Чоловік був заступником командира групи загону спецпризначення. Загинув 27 листопада 2022 року, поблизу міста Бахмут. Боєць похований на Микулинецькому кладовищі у місті Тернопіль.