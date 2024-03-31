НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Військові РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 18 разів за день: наслідки
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Військові РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини 18 разів за день: наслідки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріл, Нікополь, Дніпропетровщина
Обстріли Нікопольщини (ілюстративне фото). Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

31 березня військові РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією 18 разів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У самому Нікополі сталося займання. Горів дах у будівлі, яка не експлуатується. Також у двох адмінбудівлях вибило вікна. Пошкоджено магазин і господарська споруда.

Понівечило хоту в Червоногригорівській громаді. Ще у трьох громадах наслідки обстрілів з'ясовують.

Загиблих і поранених немає.

Раніше, у ніч на 31 березня, війська РФ вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Чотири рази атакували Марганецьку громаду. Загиблих та поранених не було.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Вид на будинок зі шпилем з даху Палацу праці, Харків
Головні новини Харкова та області 31 березня: вибух у Харкові, наслідки ударів по Боровій та Харкову
Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Удари армії РФ по Станіславу, атака з дрона Берислава. 767 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Російська ракета в небі над Харковом. 11 липня 2022 року
Удар по Харкову 31 березня: РФ влучила по Шевченківському району
Російські військові під час повномасштабного вторгнення
На Лиманському напрямку російські військові більш активні, аніж на Куп'янському — Іван Шевцов
На початок