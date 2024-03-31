31 березня військові РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією 18 разів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У самому Нікополі сталося займання. Горів дах у будівлі, яка не експлуатується. Також у двох адмінбудівлях вибило вікна. Пошкоджено магазин і господарська споруда.

Понівечило хоту в Червоногригорівській громаді. Ще у трьох громадах наслідки обстрілів з'ясовують.

Загиблих і поранених немає.

Раніше, у ніч на 31 березня, війська РФ вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Чотири рази атакували Марганецьку громаду. Загиблих та поранених не було.

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