Війська РФ чотири рази атакували Нікопольщину з артилерії

У ніч на 31 березня війська РФ вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Чотири рази атакували Марганецьку громаду. Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу зʼясовують.

Що відомо про обстріли Нікопольщини 30 березня

30 березня, військові РФ майже два десятки разів атакували Нікопольський район дронами та артилерією. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

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