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На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
ДСНСРегіони

На Закарпатті троє дітей отруїлися чадним газом

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Чадний газ
Ілюстративне фото. Getty Images

У ніч з 30 на 31 березня до Хустської центральної районної лікарні госпіталізували 3 дітей.

Про це інформують на сторінці головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.

Як повідомила Суспільному речниця головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир, діти, жителі міста Хуст, — це хлопець 2011 року народження та дівчата 2015 та 2023 року відповідно.

Всі вони перебувають у дитячому відділенні з попереднім діагнозом — отруєння чадним газом. Стан здоров'я госпіталізованих задовільний.

Рятувальники нагадують правила, дотримуючись яких можна уникнути отруєння чадним газом:

  • не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишати їх без нагляду;
  • регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів;
  • якщо є пічне опалення, регулярно прочищати димохід і слідкувати, щоб не було тріщин;
  • встановити у помешканні детектор чадного газу;
  • не залишати дітей без нагляду.

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