Житель Чернігівського району, який незаконно виловив 10 рибин, може сплатити майже 32 тисячі гривень. На озері поблизу села Вовчок, чоловік ловив рибу за допомогою забороненого знаряддя лову — сітки простої.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.

"На озері поблизу села Вовчок Кіптівської громади виявили жителя села Прогрес, який ловив рибу за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки простої. В протизаконний спосіб, чоловік добув 10 рибин: дев'ять окунів та одну щуку. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 31 926 гривень", — йдеться у повідомленні.

Рибу та знарряддя лову вилучили.

На рибалку склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до Чернігівського районного суду для винесення рішення про притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року на Чернігівщині стартує нерестова заборона на вилов риби. До 30 червня 2024 року (включно) діє заборона на вилов раків.

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