З 1 квітня на Чернігівщині діятиме нерестова заборона на вилов риби.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.

"З 1 квітня 2024 року з метою охорони нерестовищ у рибогосподарських водних об’єктах та забезпечення сприятливих умов нересту водних біоресурсів на Чернігівщині розпочинається заборона добування (вилову) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) на період нересту", — йдеться у повідомленні.

Вилов риби на нерестовищах , в тому числі з берега, буде заборонено:

з 1 квітня до 20 травня (включно) — у всіх річках та їх кореневих водах;

з 1 квітня до 9 червня (включно) — у всіх водосховищах;

з 1 квітня до 30 червня (включно) — в придатковій системі водойм (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

Також не можна буде пересуватися на транспортних засобах чи моторних суднах у заборонених місцях у період нересту, за виключенням суден, які використовуються рибоохоронними органами та іншими уповноваженими органами державної влади.

Нагадаємо, з 15 лютого до 31 березня на Чернігівщині триватиме нерестова заборона на вилов щуки у всіх рибогосподарських водоймах.

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