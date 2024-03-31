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Одеським рятувальникам передали чотири пожежні машини
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Одеським рятувальникам передали чотири пожежні машини

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Пожежні машини, пожежники, ДСНС
Пожежні машини, які одеським рятувальникам передали іноземні партнери. Фото: ДСНС Одеської області

Одеські рятувальники отримали чотири пожежні автоцистерни підвищеної прохідності від благодійного фонду Говарда Баффета.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Одеської області.

"Автомобілі якнайшвидше будуть розподілені по пожежних підрозділах, адже така техніка нам дуже необхідна для якісного та оперативного реагування на пожежі та надзвичайні події", — йдеться в повідомленні.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, партнери надали одеським гарнізонам 36 пожежних автомобілів, десять пікапів з підвищеною прохідністю та п'ять пневмокаркасних наметів з автономною системою обігріву та кондиціонування.

Одеським рятувальникам передали чотири пожежні машини
Пожежні машини, які одеським рятувальникам передали іноземні партнери. Фото: ДСНС Одеської області

Одеським рятувальникам передали чотири пожежні машини
Пожежні машини, які одеським рятувальникам передали іноземні партнери. Фото: ДСНС Одеської області

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