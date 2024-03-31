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З 1 квітня у Дніпрі збільшать дозволену швидкість руху авто. На яких дорогах
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З 1 квітня у Дніпрі збільшать дозволену швидкість руху авто. На яких дорогах

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Швидкість руху авто, Дніпро
Поліцейський вимірює швидкість руху авто. Поліцейський вимірює швидкість руху лазерним приладом TruCAM. Ілюстративне фото: Суспільне Кропивницький

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Дніпра дозволена швидкість руху транспортних засобів збільшена. Про це повідомили в патрульній поліції області.

Згідно з рішенням виконкому міської ради, визначено перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху 70 кілометрів за годину. Рішення діятиме до 1 листопада 2024 року.

Ділянки доріг:

вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

▪️за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

▪️від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

▪️за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації переналаштовані на дозволену швидкість, сказано в повідомленні.

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