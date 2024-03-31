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"Кудрівка" з Чернігівщини зіграла внічию з київським "Локомотивом"
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"Кудрівка" з Чернігівщини зіграла внічию з київським "Локомотивом"

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"Кудрівка" з Чернігівщини зіграла внічию з київським "Локомотивом"
Гра між "Кудрівкою" та "Локомотивом". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

У матчі 21-го туру Другої ліги ПФЛ сезону 2023/24 "Кудрівка" зіграла внічию з "Локомотивом". Гра відбулася 31 березня у Києві та завершилася з рахунком — 0:0.

У турнірній таблиці ФК "Кудрівка" займає дев'яту сходинку. У неї 24 очки.

Наступну гру футболісти "Кудрівки" проведуть вдома. Матч відбудеться у неділю, 7 квітня, з ФК "Кремінь-2".

Нагадаємо, 30 березня "Чернігів-ШВСМ" програв на виїзді ФК "Буковина" з Чернівців. Гра завершилася з рахунком — 4:0. На 10 хвилині матчу автогол забив чернігівський футболіст Кирило Кривобороденко.

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