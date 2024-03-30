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Автогол, червона та жовті картки: як "Чернігів-ШВСМ" зіграв на виїзді з ФК "Буковина"
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Автогол, червона та жовті картки: як "Чернігів-ШВСМ" зіграв на виїзді з ФК "Буковина"

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Як "Чернігів-ШВСМ" зіграв на виїзді з ФК "Буковина"
Гра між "Чернігів-ШВСМ" та ФК "Буковина". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

"Чернігів-ШВСМ" програв на виїзді ФК "Буковина" з Чернівців. Гра завершилася з рахунком — 4:0. Матч відбувся 30 березня у рамках другого туру групи "Вибування" Першої ліги ПФЛ сезону 2023/24.

На 10 хвилині матчу автогол забив чернігівський футболіст Кирило Кривобороденко.

Автогол, червона та жовті картки: як "Чернігів-ШВСМ" зіграв на виїзді з ФК "Буковина"
Матч між "Чернігів-ШВСМ" і ФК "Буковина". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

За фолиУ спорті фол - це невідповідний або несправедливий вчинок гравця, який вважає арбітр, який зазвичай порушує правила спорту або гри. Фол може бути навмисним або випадковим і часто призводить до покарання чернігівський захисник Олексій Зенченко отримав дві жовті картки, а потім і червону. Після цього футболіст покинув поле.

Другий гол у ворота чернігівців на 53 хвилині матчу забив футболіст ФК "Буковина" Данило Гончарук.

Третій гол на 69 хвилині забив Андрій Андрейчук. На 80 хвилині Андрейчук забив четвертий гол чернігівцям.

Автогол, червона та жовті картки: як "Чернігів-ШВСМ" зіграв на виїзді з ФК "Буковина"
"Чернігів-ШВСМ" грає з ФК "Буковина". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

У турнірній таблиці ФК "Чернігів-ШВСМ" займає останню сходинку — десяту. Наступний матч чернігівці зіграють вдома 6 квітня з ФК "Хуст".

Нагадаємо, 23 березня у першому турі групи "Вибування" Першої ліги "Чернігів-ШВМС" вдома зіграв унічию з хмельницьким "Поділлям". Гра завершилася з рахунком — 2:2.

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