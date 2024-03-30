"Чернігів-ШВСМ" програв на виїзді ФК "Буковина" з Чернівців. Гра завершилася з рахунком — 4:0. Матч відбувся 30 березня у рамках другого туру групи "Вибування" Першої ліги ПФЛ сезону 2023/24.

На 10 хвилині матчу автогол забив чернігівський футболіст Кирило Кривобороденко.

Матч між "Чернігів-ШВСМ" і ФК "Буковина". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

За фоли чернігівський захисник Олексій Зенченко отримав дві жовті картки, а потім і червону. Після цього футболіст покинув поле.

Другий гол у ворота чернігівців на 53 хвилині матчу забив футболіст ФК "Буковина" Данило Гончарук.

Третій гол на 69 хвилині забив Андрій Андрейчук. На 80 хвилині Андрейчук забив четвертий гол чернігівцям.

"Чернігів-ШВСМ" грає з ФК "Буковина". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

У турнірній таблиці ФК "Чернігів-ШВСМ" займає останню сходинку — десяту. Наступний матч чернігівці зіграють вдома 6 квітня з ФК "Хуст".

Нагадаємо, 23 березня у першому турі групи "Вибування" Першої ліги "Чернігів-ШВМС" вдома зіграв унічию з хмельницьким "Поділлям". Гра завершилася з рахунком — 2:2.

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