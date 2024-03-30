"Чернігів-ШВСМ" програв на виїзді ФК "Буковина" з Чернівців. Гра завершилася з рахунком — 4:0. Матч відбувся 30 березня у рамках другого туру групи "Вибування" Першої ліги ПФЛ сезону 2023/24.
На 10 хвилині матчу автогол забив чернігівський футболіст Кирило Кривобороденко.
За фолиУ спорті фол - це невідповідний або несправедливий вчинок гравця, який вважає арбітр, який зазвичай порушує правила спорту або гри. Фол може бути навмисним або випадковим і часто призводить до покарання чернігівський захисник Олексій Зенченко отримав дві жовті картки, а потім і червону. Після цього футболіст покинув поле.
Другий гол у ворота чернігівців на 53 хвилині матчу забив футболіст ФК "Буковина" Данило Гончарук.
Третій гол на 69 хвилині забив Андрій Андрейчук. На 80 хвилині Андрейчук забив четвертий гол чернігівцям.
У турнірній таблиці ФК "Чернігів-ШВСМ" займає останню сходинку — десяту. Наступний матч чернігівці зіграють вдома 6 квітня з ФК "Хуст".
Нагадаємо, 23 березня у першому турі групи "Вибування" Першої ліги "Чернігів-ШВМС" вдома зіграв унічию з хмельницьким "Поділлям". Гра завершилася з рахунком — 2:2.
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