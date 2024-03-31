Ціна на гречку впала: причини та збитки для аграріїв Тернопільщини

Ціна на гречку за два роки впала майже в чотири рази. Якщо в 2022 кілограм крупи в магазинах Тернополя коштував майже 80 гривень, то зараз — 22. Вартість гречки по Україні зараз на рівні цін 2020 року.

Про це Суспільному розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

За її словами, решту продуктів здорожчали.

Сергій Якимець — аграрій, який має поля в Байковецькій громаді. Його підприємство щороку вирощує гречку. Чоловік розповідає, що ця культура невибаглива.

"Зараз ми знаходимось на площі 38 гектарів. Тут ми плануємо повторне вирощування гречки. Це якраз той випадок, коли ми вимушені сіяти гречку по гречці, бо вирощування інших культур на цій площі неможливе через наближеність до житлових будинків".

Аграрій Сергій Якимець. Фото: Суспільне Тернопіль

Сергій розповів, що цього року запланували посіяти менше, ніж сіяли впродовж двох минулих років. І попит менший, і ціна на гречку впала.

"Ми плануємо засіяти 65 гектарів гречки, порівняно із минулими роками, це значно менше. У 2022 році ми сіяли майже 200-240 гектарів гречки, тоді зібрали близько 350 тонн. На жаль, ті залишки з того року тільки цієї зими нам вдалось реалізувати. У 2022 році була можливість продавати гречку в районі 18 — 22 гривень, то цього року ціна на гречку 8 — 8,50 гривень".

Поле. Фото: Суспільне Тернопіль

Директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів каже, загалом обсяги посівів гречки на Тернопільщині приблизно на тому ж рівні, що й торік.

"В поточному році прогнозовані площі посіву гречки десь на рівні попереднього року — 8,7 тисячі гектарів. За такими оптимістичними прогнозами валовий збір буде в межах 12 — 13 тисяч тонн. Це повною мірою забезпечує потребу області. Якщо говорити про ціну, крупу гречану більше використовували, як політичну культуру. Тому на сьогодні при цих обсягах виробництва і нормальному споживанні, це досить хороша ціна, яка забезпечує економіку для сільгосппідприємств і водночас для населення споживання нормальна ціна".

Директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Фото: Суспільне Тернопіль

Аналітикиня Світлана Литвин говорить, згідно з прогнозами Українського клубу аграрного бізнесу, по Україні цього року посівні площі під гречку скоротяться приблизно на 10%.

"У 2023 році Україна мала дуже великі посіви гречки і фактично у нас було перевиробництво. Кінцевий споживач зміг це одразу відчути. Зараз у нас надзвичайно низька ціна на гречку — близько 28 гривень за кілограм, а це ціна рівня 2020 року. З 2020 року ціни на всі продукти харчування абсолютно виросли, а гречка продається нижче рівня собівартості. Це саме той фактор, що спричинив скорочення посівних площ гречки в Україні".

Гречка. Фото: Суспільне Тернопіль

Директор, одного з підприємств, яке займається виробництвом круп, Володимир Діденко розповідає, закупили сировину за дорожчою ціною, то ж тепер продають крупу дешевше собівартості.

"Зараз цехи працюють від завантаження та замовлень по ринку збуту. Переробляємо близько 36 тонн гречки в добу, вихід близько 26 — 27 тонн залежно від вихідної сировини. По інших крупах можемо переробляти до 60 тонн в добу. Ціни впали не на саму гречку, а на зерно. Відповідно, у тих, в кого не було залишків, те зерно, яке купили, додали матеріали і продають. У нас був запас по високій ціні, яка не дала можливості швидко зреагувати на ринок і через те у нас є збиток. На сьогодні ціна 8 100 з ПДВ, це сировина гречки за тонну. Минулого року ми купували по 25 500 за тонну".

Директор підприємства Володимир Діденко, Тернопіль, 31 березня, 2024. Фото: Суспільне Тернопіль

Керівниця одного з магазинів Марія Рикун каже, що ціна на гречку в магазинах Тернополя на сьогодні приблизно 22 гривні за кілограм. Саме цю крупу купують найчастіше.

"Якщо брати, то зі всіх круп до 50% продається крупа гречана. Коли почалась війна у 2022 році, то почався попит на такі продукти харчування довготривалого зберігання. Це рис, гречка, макарони. Закупівельна ціна виросла від 65 до 70 гривень, а продажна ціна була 80 гривень. Ми ставили маленьку націнку до 10% на крупу. На наступний рік, у 2023 році, фермери засіяли гречки достатньо і вже пропозиція гречки була більша, аніж попит. Ціна закупівельна впала, зараз закупівельна ціна на гречку від 16 до 18 гривень".

Керівниця магазину Марія Рикун. Фото: Суспільне Тернопіль

Як розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу, коливання цін на гречку в Україні спостерігають впродовж 10 років. Щороку змінюються і посівні площі. Так у 2022 році площа посівів гречки становила понад 121 тисячу гектарів. Тоді зібрали майже 148 тисяч тонн врожаю. А ціна на крупу становила 71 гривню за кілограм.

У 2023 році площі збільшились до майже 139 тисячі гектарів. Українські аграрії зібрали 207 з половиною тисяч тонн сировини. А ціна на гречку впала до майже 50 гривень за кілограм. Цього року, згідно з даними клубу аграрного бізнесу, гречкою планують засіяти площу — майже 125 тисяч га. Прогнозований урожай 162 тисячі тонн. Середня ціна по Україні за три місяці 2024 року — 28 гривень за кілограм.

Гречка. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Світлани Литвин, такі зміни посівних площ і, відповідно, вартості пов’язані з тим, що гречка — це продукт в основному для внутрішнього ринку.

"Ми не можемо гречку експортувати, бо на світовому ринку на неї не існує попиту. Гречка є в культурі споживання не в багатьох країн. Це країни колишнього СНГ і частково її споживають східні країни, як Японія, Китай. Говорити про те, що ми можемо багато вирощувати гречки, а ми її реально багато можемо вирощувати, а далі що з нею робити? Експортувати, на жаль ми її не маємо куди. Тому ось такі гойдалки в нас спостерігаються з року в рік. Одного року це надзвичайно рентабельна культура, але при цьому страждає споживач, іншого року це надзвичайно комфортна ціна для споживача, але при цьому аграрій несе збитки".