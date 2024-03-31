В перші дні квітня на Сумщині очікується притаманна для травня погода

У перші дні квітня в Сумській області синоптики прогнозують теплу і суху погоду. Температура повітря підніматиметься до +24°. Погоду визначатиме західна периферія антициклону.

Про це повідомили в Сумському обласному гідрометцентрі.

Температура повітря в перші дні квітня більш характерна для травня місяця. Внаслідок надходження повітря з південних широт, очікується переважно суха та аномально тепла погода.

На 31 березня синоптики прогнозували мінливу хмарність та відсутність опадів. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5°..+10°, вдень +17°..+22°. У Сумах вночі +7°..+9°, вдень +19°..+21°.

1 квітня в області буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +7°..+12°, вдень +18°..+23°.

2 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі +8°..+13°, вдень +19°..+24°.

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