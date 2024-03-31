На Херсонщині зі 228 населених пунктів до електрики під'єднали 188 — ОВА

На деокупованій території Херсонської області зі 228 населених пунктів заживили 188. Наразі в області проживає близько 30% жителів та не працюють підприємства, які були основними споживачами.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

Але, за його словами, через підприємства, які не працюють та невелику кількість людей, наразі Херсонщина не потребує багато електроенергії, тому відключень електрики немає.

"Після четвертої години дня по вулицях міста пересувається небагато людей. Але, щоб у людей було більше часу поїхати та повернутись з роботи, з 1 квітня скоротили тривалість комендантської години", — говорить Толоконніков.

Також керівник пресофісу розказав, що 30 березня область відзначала 80-річчя. З цієї нагоди у Посад-Покровському висадили 80 дубів.

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