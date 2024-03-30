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До 80-річчя Херсонської області у Посад-Покровському висадили 80 дубів
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До 80-річчя Херсонської області у Посад-Покровському висадили 80 дубів

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Херсонщина, табличка, висадка дубів
Табличка на одному з висаджених до 80-річчя області дубів у Посад-Покровському, Херсонщина, 30 березня 2024 року. Фото надав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков

У Посад-Покровському 30 березня 2024 року висадили 80 дубів. Акцію присвятили вісімдесятій річниці створення Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

До 80-річчя Херсонської області у Посад-Покровському висадили 80 дубів
Люди садять дуб у Посад-Покровському до 80-річчя Херсонскої області, 30 березня 2034 року. Фото надав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков

"Сьогодні ми висадили вісімдесят молодих дубів у Посад-Покровському. Це село, яке фактично знищили росіяни, а зараз – триває його відбудова. І так буде з кожною громадою, з кожним населеним пунктом", — написав Прокудін.

До 80-річчя Херсонської області у Посад-Покровському висадили 80 дубів
Заступниця керівника ОВА Ольга Малярчук тримає дуб, який висаджують до 80-річчя Херсонської області у Посад-Покровському, 30 березня 2024 року. Фото надав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков

Він наголосив, що частина Херсонської області, й досі окупована, але Сили оборони роблять все для того, щоб її звільнити.

До 80-річчя Херсонської області у Посад-Покровському висадили 80 дубів
Керівник ОВА Олександр Прокудін разом з місцевими жителями висаджує дуб до 80-річчя області, Посад-Покровське, Херсонщина, 30 березня 2024 року. Фото надав керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков

"Ми відновимо усе, що намагається знищити Росія. І наші люди обов’язково повернуться додому", — йдеться у дописі.

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