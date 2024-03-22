На Херсонщині скоротили тривалість комендантської години — ОВА

По всій території Херсонської області скоротили тривалість комендантської години. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 22 березня 2024 року.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З 1 квітня 2024 року, за даними Прокудіна, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00. Це пов'язано зі збільшенням світлового дня.

Також під час засідання Ради області проаналізували роботу військо-лікарських комісій, обговорили подальше відновлення об’єктів, які були пошкоджені російськими обстрілами та ухвалили рішення про придбання необхідних будівельних матеріалів для ремонту найпростіших укриттів та проведення тимчасового ремонту житла і соціальних об'єктів, йдеться у повідомленні.

Минулого року у Херсоні з 24 березня комендантська година тривала з 20:00 по 06:00 ранку.

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