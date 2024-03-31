Перша ліга: ФК "Хуст" здобув перемогу над ФК "Гірник-Спорт" із Горішніх Плавнів

Футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття 30 березня взяв участь у другому матчі групи "Вибування". Закарпатці вдома, на стадіоні "Карпати", приймали ФК "Гірник-Спорт" із Горішніх Плавнів Полтавської області та здобули перемогу з рахунком 4:2.
Про це повідомляють на сайті Закарпатської асоціації футболу.
Хустяни перервали власну серію із п'яти поспіль домашніх поразок.
Склад:
ФК "Хуст": Ігор Левченко, Микола Сираш, Нікіта Лєднєв (Костянтин Колчін, 56), Богдан Павлич (Даніел Баник, 46), Денис Червінський, Володимир Шевчук (Дмитро Диянчук, 46), Сергій Новиков, Денис Курилець (Владислав Чабан, 46), Іван Станкович (Василь Василинець, 46), Назар Приходько, Владислав Борисенко.
"Гірник-Спорт": Богдан Шухман, Ілля Юрченко, Максим Шептицький (Микола Вороп, 82), Денис Черниш, Олександр Подрезан (Дмитро Височин, 73), Чідозі Одог, Богдан Гора, Радіон Посєвкін (Микита Дудка, 59), Данило Дмитрієв (Артем Нижник, 59), Інал Черткоєв (Максим Подейко, 73), В’ячеслав Студенко.
Голи: Чабан (57, 66, 90), Борисенко (69) — Чідозі (17), Студенко (53).
Ця перемога дала можливість піднятися ФК "Хуст" у турнірній таблиці (6 місце) і вийти із зони вильоту.
3 тур відбудеться 5 квітня. Хустяни зіграють на виїзді з ФК "Чернігів".
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