Протягом 1-5 квітня на території Кіровоградської області очікують теплу погоду. Дощитиме у середу та п'ятницю.

За інформацією від обласного центру з гідрометеорології та Українського гідрометеорологічного центру, нічна температура повітря не опускатиметься нижче чотирьох градусів тепла, денна місцями сягне 25 градусів.

Понеділок, 1 квітня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 4-10 градусів тепла, денна — 19-25 градусів.

Вівторок, 2 квітня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 8-13 градусів тепла, денна — 19-23 градусів.

Середа, 3 квітня: хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 6-12 градусів тепла, денна — 13-18 градусів.

Четвер, 4 квітня: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 6-10 градусів тепла, денна — 12-17 градусів.

П'ятниця, 5 квітня: хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 4-8 градусів тепла, денна — 12-17 градусів.