Вибух у будинку в Білій Церкві: правоохоронці з'ясовують причини

Рятувальники ліквідували наслідки вибуху у житловому будинку, що стався напередодні, 30 березня в Білій Церкві на Київщині. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як повідомили у Держслужба з надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху в квартирі дві людини загинули, трьох — врятували. До ліквідації наслідків залучили 46 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за фактом вибуху в квартирі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці та рятувальники проводять необхідні заходи щодо встановлення обставин спричиненого вибуху, повідомляє поліція Київщини.

30 березня стався вибух в одній з п'ятиповерхівок у Білій Церкві. Внаслідок цього виникло загоряння будівлі з другого по п'ятий поверхи. Рятувальники загасили полум'я. Згодом з будинку співробітники ДСНС супроводили до карети швидкої 8-річну дитину, яку ушпиталили з отруєнням продуктами горіння.

Під час огляду помешкань також були виявлені тіла двох людей: мешканця квартири, в якій трапився вибух, а також тіло літньої жінки, яке деблокували з-під завалів поверхом нижче.

Криміналісти-спеціалісти зафіксували сліди кримінального правопорушення, йдеться у повідомленні поліції Київщини.