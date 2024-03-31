НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вибух у будинку в Білій Церкві: правоохоронці з'ясовують причини
ВИБУХПОЛІЦІЯДСНСРегіони

Вибух у будинку в Білій Церкві: правоохоронці з'ясовують причини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вибух у Білій Церкві
У Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці. Київська область, 30 березня 2024 рік. Cуспільне/Нікіта Галка

Рятувальники ліквідували наслідки вибуху у житловому будинку, що стався напередодні, 30 березня в Білій Церкві на Київщині. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як повідомили у Держслужба з надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху в квартирі дві людини загинули, трьох — врятували. До ліквідації наслідків залучили 46 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за фактом вибуху в квартирі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці та рятувальники проводять необхідні заходи щодо встановлення обставин спричиненого вибуху, повідомляє поліція Київщини.

30 березня стався вибух в одній з п'ятиповерхівок у Білій Церкві. Внаслідок цього виникло загоряння будівлі з другого по п'ятий поверхи. Рятувальники загасили полум'я. Згодом з будинку співробітники ДСНС супроводили до карети швидкої 8-річну дитину, яку ушпиталили з отруєнням продуктами горіння.

Під час огляду помешкань також були виявлені тіла двох людей: мешканця квартири, в якій трапився вибух, а також тіло літньої жінки, яке деблокували з-під завалів поверхом нижче.

Криміналісти-спеціалісти зафіксували сліди кримінального правопорушення, йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Російська ракета в небі над Харковом. 11 липня 2022 року
Удар по Харкову 31 березня: РФ влучила по Шевченківському району
Вибух автомобіля у Сирії
У Сирії вибухнув автомобіль на ринку. Щонайменше 7 людей загинули
У Білій Церкві стався вибух у п’ятиповерхівці
У Білій Церкві стався вибух у п’ятиповерхівці: що кажуть очевидці. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Росіяни обстріляли 10 прикордонних сіл Чернігівщини
Росіяни обстріляли 10 прикордонних сіл Чернігівщини
На початок