У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо

У житловому будинку Білої Церкви на Київщині стався вибух в одній із квартир. Дві людини загинули.

Про це повідомляє поліція області.

30 березня близько 15 години пролунав вибух у квартирі в Грузинському провулку. Зазначається, що займання перекинулось з третього поверху на п'ятий.

У будинку в Білій Церкві стався вибух, 30 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

У будинку в Білій Церкві стався вибух, 30 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

Речниця ДСНС Київщини розповіла Суспільному, що вибух стався на третьому поверсі та пошкодив балкони на третьому, четвертому та першому поверхах.

"Зараз йде розбір завалів та пошуки людей. Попередньо, врятували дитину та знайшли тіло жінки", — сказала Вікторія Рубан.

Вона додала, що рятувальники продовжують виводити людей з верхніх поверхів. На місці події працюють 33 чоловік особового складу, два психологи та 9 одиниць техніки.

Згодом в ДСНС повідомили, що вдалося врятувати трьох людей, серед яких дитина 2016 р.н. Її госпіталізували до лікарні.

У будинку в Білій Церкві стався вибух, 30 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

Внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття в квартирах між другим п'ятим поверхами. Існує загроза руйнування конструкцій", — в ДСНС.

Голова ОВА Руслан Кравченко пообіцяв, що мешканцям будинку нададуть фінансову допомогу. Також постраждалих (орієнтовно 50 людей) розселять у місцевому готелі.

Біля будинку перебувають патрульні, слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції та медики. Фахівці встановлюють обставини події.

У ДСНС уточнили, що станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х людей. Роботи тривають.

Як повідомив кореспондент Суспільного з місця події, станом на 21 годину весь будинок евакуювали, біля будинку ДСНС розгорнули намет в якому люди можуть перечекати, поки триває рятувальна операція. Також організовано транспорт і пропонується розселення у місцевому готелі.

Водночас до квартир людей не пускають через загрозу повторного вибуху.

"Був вибух, після цього бачив, як падають уламки. Сам намагався виходити з підʼїзду у момент вибуху. Бачив сірий клуб диму, и все просто сипалося зверху: вікна, скло, балкони...", — розповів Суспільному мешканець будинку Дмитро.

Він додав, що не відчував запаху газу ні до вибуху, ні після, коли допомагав людям евакуюватися з будинку.