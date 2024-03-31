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Росіяни обстріляли 10 прикордонних сіл Чернігівщини
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Росіяни обстріляли 10 прикордонних сіл Чернігівщини

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Росіяни обстріляли 10 прикордонних сіл Чернігівщини
Дрон в небі. ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

Росіяни обстріляли 30 березня три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Прикордонники зафіксували 69 вибухів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада: дев'ять вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) було в напрямку сіл Михальчина Слобода та Гремʼяч.

Семенівська громада: 54 вибухи (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії та мінометів) прикордонники зафіксували в напрямку сіл Блешня, Мхи, Лубʼяне, Покровське, Гай, Карповичі та Грем'ячка.

Сновська громада: шість вибухів (приходи, ймовірно, з станкового автоматичного гранатомета) було в напрямку Клюсів.

Інформацію про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксовали.

Нагадаємо, протягом доби 29 березня російські війська тричі завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню. Військові зафіксували 32 вибухи.

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