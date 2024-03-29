Протягом доби 29 березня російські війська тричі завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Військові зафіксували 32 вибухи.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада: шість вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) було в напрямку Михальчиної Слободи.

Семенівська громада: 20 вибухів (приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії) зафіксували в напрямку села Мхи та шість вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) було в напрямку села Грем'ячка.

Інформацію про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксували.

Нагадаємо, російські війська за добу 28 березня атакували з мінометів, ствольної артилерії та FPV-дронів вісім сіл у чотирьох прикордонних громадах: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.