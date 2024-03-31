Як у Хмельницькому християни західного обряду відзначають Великдень

Сьогодні, 31 березня, римо-католики всього світу святкують Великдень. Урочистою процесією навколо храму розпочали о сьомій ранку святкове богослужіння Воскресіння Господнього у парафії непорочного серця пресвятої діви Марії, що в одному з мікрорайонів Хмельницького.
Про це розповіла кореспондентка Суспільне Хмельницький.
Урочиста процесія навколо храму, 31 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький
Святкове богослужіння у костелі, 31 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький
Наприкінці святкового богослужіння у костелі, яке тривало майже дві години, освятили великодні кошики.
Освячення кошиків, 31 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький
Православні й греко-католики відзначатимуть Пасху п'ятого травня.
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