Армія РФ обстріляла Харків керованим снарядом, одна людина поранена; на Хмельниччині вночі лунали вибухи; Франція передасть ЗСУ списану бронетехніку та Україна перейшла на літній час — Суспільне підготувало головні новини ранку 31 березня.

1. Росіяни обстріляли Харків керованим снарядом

У суботу ввечері, 30 березня, у Харкові пролунав вибух — Росія вдарила по цивільній інфраструктурі міста керованим снарядом, повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов.

Унаслідок влучання одна людина зазнала поранень, повідомив міський голова Ігор Терехов. У будинку поруч з місцем удару вилетіли шибки.

"Був один потужний удар був біля будівлі, без прямого влучання (в будинок — ред.). Зачепило один будинок, але в ньому 12 підʼїздів, 480 квартир. Дуже багато вибитих вікон. На щастя, комунікації не пошкоджені. Дахи будемо обстежувати завтра зранку", — зазначив Терехов.

За його даними, окрім житлової будівлі пошкоджень зазнала школа, яку відновлювали після пошкодження 27 березня.

2. На Хмельниччині вночі лунали вибухи

Уночі у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування БпЛА в регіоні.

"Шахеди" рухаються вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини", — йшлося у повідомленні.

3. Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети для ППО

Франція з новим пакетом військової допомоги поставить Україні сотні машин бронетехніки, заявив міністр оборони Франції.

Йдеться про бронетранспортери VAB, яким понад 40 років. У французькій армії вони поступово замінюються на машини нового покоління Griffon. За словами міністра, VAB хоч і є старою технікою, проте "все ще працюють" та принесуть Збройним силам України значну користь. Він додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024-му та на початку 2025 року.

Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Париж вирішив передати партію ракет Aster 30 для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T Mamba.

Контекст: 26 березня стало відомо, що Франція доставить Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar. Окрім того, у 2024 році Франція зможе виробити 100 тисяч 155-міліметрових снарядів, з них 80 тисяч відправлять Україні.

4. Україна перейшла на літній час

В Україні в ніч на неділю, 31 березня, перевели годинники на літній час — на одну годину вперед.

Україна переводить годинники двічі на рік: в останню неділю березня — на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий. Мета цього — економити електроенергію та обігрів приміщень та збільшувати світловий день.

Контекст: У 2021 році Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.