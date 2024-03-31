ЗСУ за добу ліквідували 650 російських військових — Генштаб

Сили оборони України протягом доби 30 березня на фронті ліквідували 650 російських військових. Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення складають близько 442170 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 6966 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 13304 (+20) од,
- артилерійських систем — 11050 (+44) од,
- РСЗВ — 1023 (+0) од,
- засоби ППО — 743 (+7) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
- крилаті ракети — 2048 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
- спеціальна техніка — 1823 (+9).
Дані уточнюються.