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ЗСУ за добу ліквідували 650 російських військових — Генштаб
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ЗСУ за добу ліквідували 650 російських військових — Генштаб

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Втрати російської армії
Робочі демонтують білборд із рекламою контрактної служби в російській армії, Санкт-Петербург, Росія, 9 березня 2024 року. AP Photo/Dmitri Lovetsky

Сили оборони України протягом доби 30 березня на фронті ліквідували 650 російських військових. Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення складають близько 442170 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 6966 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 13304 (+20) од,
  • артилерійських систем — 11050 (+44) од,
  • РСЗВ — 1023 (+0) од,
  • засоби ППО — 743 (+7) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
  • крилаті ракети — 2048 (+2),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
  • спеціальна техніка — 1823 (+9).

Дані уточнюються.

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