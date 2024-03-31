Протягом доби на фронті відбулось 85 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 30 березня та у ніч на 31 березня на передовій в Україні відбулось 85 бойових зіткнень. Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів девʼяти областей.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де російське військо, за підтримки авіації, намагалося прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де росіяни намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де росіяни 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили 5 атак на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку РФ 2 рази атакував позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога", — додали у Генштабі.