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Le Parisien: Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster
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Le Parisien: Франція передасть Україні сотні машин старої бронетехніки та ракети Aster

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Глава оборонного відомства Франції Себастьєн Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Фото: АР

У межах нового пакета військової допомоги Франція поставить Україні сотні старих, але досі справних машин бронетехніки.

Про це заявив міністр оборони Франції, пише Le Parisien.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ", — пояснив Себастьєн Лекорню в інтерв’ю The Tribune, опублікованому в суботу ввечері.

Він додав, що це старе обладнання, яке все ще працює і зможе принести пряму користь Україні.

Йдеться про бронетранспортери VAB, яким понад 40 років. У французькій армії вони поступово замінюються на машини нового покоління Griffon. За словами міністра, VAB хоч і є старою технікою, проте "все ще працюють" та принесуть Збройним силам України значну користь. Він додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024-му та на початку 2025 року.

Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Париж вирішив передати партію ракет Aster 30 для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T Mamba.

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