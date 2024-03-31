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Удари армії РФ по Станіславу, атака з дрона Берислава. 767 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Удари армії РФ по Станіславу, атака з дрона Берислава. 767 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Зруйнований внаслідок обстрілів РФ будинок, Херсонщина, березень 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

767 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 30 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

Упродовж доби російські військові обстріляли понад 10 населених пунктів Херсонщини

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів. Серед них Кринки, Золота Балка, Понятівка, Кізомис та Антонівка.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

У Херсоні в одному з мікрорайонів виникла пожежа в будинку

Вранці у Херсоні в одному з мікрорайонів виникла пожежа в будинку. ЇЇ ліквідували рятувальники. Для цього залучили 3 одиниці техніки та 13 працівників ДСНС. Причини загоряння встановлюють фахівці.

Про це йдеться у Facebook Головного управління ДСНС України у Херсонській області.

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Армія РФ атакувала ракетою один з населених пунктів Бериславського району Херсонщини. Поранені двоє місцевих жителів

Російська армія атакувала ракетою один з населених пунктів Бериславського району. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє місцевих жителів. Їх ушпиталили.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

Сили оборони півдня знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки армії РФ

Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки РФ. Серед них — 23 одиниці автобронетехніки, два танки, 13 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, розвідувальний БпЛА. Також ліквідували 141 російського військового.

Про це йдеться у Telegram Сил оборони півдня.

Херсонська область - повітряна тривога!

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Херсонська область - повітряна тривога!

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибух, повідомили Суспільному місцеві жителі.

Херсонська область - повітряна тривога!

Розмінування Херсонської області: за тиждень знешкодили понад 830 вибухонебезпечних предметів

За тиждень з 25 по 31 березня 2024 року на деокупованій Херсонщині підрозділи з розмінування Державної спецслужби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 839 вибухонебезпечних предметів, повідомляє в Telegram Державна спеціальна служба транспорту.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Херсонська область — повітряна тривога!

Якою буде погода 1 квітня на Херсонщині

На 1 квітня по Херсону та області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південний 5-10 м/с, температура повітря коливатиметься від 20° до 25° тепла, повідомляється на сторінці у Facebook обласного гідрометцентру.

Україні відомий якісний та кількісний склад російських військових у Криму — Гуменюк

Сили оборони України знають приблизний склад накопичення російських військ, що є в окупованому Криму. Також з півострова у них "дуже ускладнена логістика".

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Ми знаємо, з кого формуються і які сили та засоби використовує так зване угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі, та протидіє на Херсонському та Запорізькому напрямках. Також ми знаємо приблизний склад того накопичення, що є у Криму, і відстежуємо ретельно їхні маневри", — сказала вона.

За словами Гуменюк, окупанти змушені підтягувати деякі ресурси з півострова, але в них "дуже ускладнена логістика".

На Херсонщині зі 228 населених пунктів до електрики під'єднали 188 — ОВА

На деокупованій території Херсонської області зі 228 населених пунктів заживили 188. Наразі в області проживає близько 30% жителів та не працюють підприємства, які були основними споживачами.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

Але, за його словами, через підприємства, які не працюють та невелику кількість людей, наразі Херсонщина не потребує багато електроенергії, тому відключень електрики немає.

Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити опір окупації у Скадовську на ТОТ Херсонщини

Попри російські патрулі, постійні обшуки та втому активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити опір окупації на лівобережжі Херсонської області у Скадовську.

На Херсонщині тривають роботи з розмінування

На Херсонщині тривають роботи з розмінування правобережної частини області, де велись активні бойові дії, повідомляється в Telegram ДСНС України.

Поліція зафіксувала наслідки російських обстрілів за добу

Поліція обстежила та задокументувала наслідки російських обстрілів за минулу добу. За фактами порушення військовими РФ законів та звичаїв війни відкрили три кримінальні провадження, йдеться на сторінці обласної поліції у Facebook

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Внаслідок учорашнього обстрілу Понятівки на Херсонщині поранений чоловік

Внаслідок вечірнього російського обстрілу Понятівки на Херсонщині 30 березня 2024 року поранений 84-річний чоловік. Його шпиталізували, повідомляє в Telegram ОВА.

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу, повідомляють в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Херсонська область — повітряна тривога!

На Херсонщині прикордонники знищили мінометний розрахунок та кілька військових армії РФ

В Telegram Державна прикордонна служба показала, як на Херсонщині прикордонники з FPV-дрона знищили мінометний розрахунок та кілька військовослужбовців армії РФ.

Удари дронами та ракетами: війська РФ атакували 15 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби 30 березня 2024 року армія РФ ракетами вдарила по Бериславському району та двома дронами атакувала Херсонський район. Снаряди РФ поцілили по навчальному закладу, територіях промислових та сільськогосподарських підприємств. Під російськими обстрілами перебували 15 населених пунктів області, поранені дві людини, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ одночасно з дронами застосувала по Херсонщині балістику та КАР

Вночі на Херсонщині під час дронової атаки армія РФ застосувала балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Загиблих та поранених немає, повідомляється в Telegram Сил оборони півдня.

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