Україні відомий якісний та кількісний склад російських військових у Криму — Гуменюк

Сили оборони України знають приблизний склад накопичення російських військ, що є в окупованому Криму. Також з півострова у них "дуже ускладнена логістика".

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Ми знаємо, з кого формуються і які сили та засоби використовує так зване угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі, та протидіє на Херсонському та Запорізькому напрямках. Також ми знаємо приблизний склад того накопичення, що є у Криму, і відстежуємо ретельно їхні маневри", — сказала вона.

За словами Гуменюк, окупанти змушені підтягувати деякі ресурси з півострова, але в них "дуже ускладнена логістика".