766 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 29 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське.
- Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги
- Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними людьми.
- Експосадовицю закладу охорони здоров'я Херсонської області судитимуть за пособництво РФ. Вона сприяла незаконному вивезенню 11 дітей, які перебували у медичному закладі до окупованого Криму. Зараз обвинувачена перебуває під вартою.
- Ще трьох дітей з ТОТ Херсонщини вдалось повернути на підконтрольну Україні територію. Це діти від 5 до 14 років, батьки яких звернулись по допомогу до БО "Save Ukraine".
- Працівники Херсонського художнього музею ідентифікували ще три викрадені РФ картини. Це роботи митців Івана Шульги "Рибалки на березі моря", Єфрема Зверькова "Похмурий день" та Венери Такаєвої "Дочка Гюзель".
Психологічний стан херсонців: де людям шукати допомогу
Щоденні обстріли, втрата рідних та друзів, окупація міста, полон — все це впливає на психологічний стан херсонців. Хтось зі своїм психоемоційним станом справляється самостійно, ті, кому це зробити не під силу — звертаються до пунктів психологічної підтримки.
За добу на Херсонському напрямку армія РФ обстріляла 10 населених пунктів
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів атакували понад 10 населених пунктів. Серед них — Золоту Балку, Берислав, Херсон та Михайлівку, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Херсонська лікарня ім. Карабелеша отримала сучасну відеоендоскопічну систему
Херсонська міська лікарня ім. Карабелеша отримала від благодійників з Німеччини відеоендоскопічну систему Olympus. Апарат допоможе діагностувати різного виду патології шлунково-кишкового тракту та під час проведення біопсії. Вартість системи – 1,8 млн грн.
Армія РФ атакувала Берислав: поранена медсестра
Російська армія скинула вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області. Внаслідок детонації поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Армія РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині: поранений чоловік
Російські військові обстріляли Станіслав на Херсонщині. Снаряд впав поблизу будинку місцевого жителя. Внаслідок детонації чоловік отримав уламкові поранення. Він самостійно звернувся до лікарів, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
Армія РФ випустила по Херсонщині балістику: загиблих та поранених немає
Протягом доби російські військові завдали ударів з балістичного озброєння по відкритих територіях Херсонщини. Ймовірно використали ракети "Іскандер-М". Загиблих та поранених немає, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
"Щороку ліквідовував сотні пожеж, врятував десятки людей". Історія командира відділення ДСНС з Херсонщини
Командир відділення рятувальної служби Херсона Віктор Дяченко майже десять років свого життя присвятив оперативно-рятувальній справі. Кожного року він сотні разів виїздив на ліквідацію різного роду пожеж, врятував десятки життів. Під час вторгнення військових РФ на територію Херсонської області разом із сім`єю вимушений був покинути тимчасово окупований рідний Скадовськ.
Про це у Facebook повідомила ГУ ДСНС України в Херсонській області.
З перших днів деокупації правобережної частини Херсонщини Віктор Дяченко один із перших залучався до несення служби на тимчасово створеному пожежно-рятувальному посту в с. Нова Калуга.
"Це не просто робота, це частина мого життя", — говорить рятувальник.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
За добу Сили оброни півдня знищили 33 одиниці озброєння РФ та ліквідували 137 російських військових
Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 33 одиниці озброєння та військової техніки РФ. Серед них — два зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", чотири артилерійські системи, два міномети, розвідувальний БпЛА "Суперкам". Також ліквідували 137 російських військових.
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонщині діти можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення. Жителі області віком від 7 до 18 років зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій, можуть отримати одноразову грошову допомогу на оздоровлення і психологічну реабілітацію. Про це у Telegram повідомило Мінреінтеграції.
Повідомляється, що для цього у регіоні діє обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки. Сума виплати залежить від вартості путівки, придбаної батьками або за укладеним договором, але не більше 20 тисяч гривень на особу.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні лунають вибухи. Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні райони міста, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Внаслідок учорашнього обстрілу Берислава поранена ще одна людина
Стало відомо про ще одну поранену людину внаслідок учорашньої дронової атаки Берислава на Херсонщині. Сьогодні до лікарів звернулась 53-річна жінка з мінно-вибуховою травмою та пораненням стегна, повідомили в ОВА.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини
Армія РФ упродовж доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, стільникова вежа та складське приміщення. Одна людина загинула, ще одна — поранена, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
У небі над Херсонщиною підрозділи ППО збили російський дрон-камікадзе
Підрозділи ППО вночі на Херсонщині знищили один ударний безпілотник армії РФ, повідомили в Силах оборони півдня.
Ще два російські БпЛА збили на Одещині та чотири — у Дніпропетровській області.