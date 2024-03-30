"Щороку ліквідовував сотні пожеж, врятував десятки людей". Історія командира відділення ДСНС з Херсонщини

Командир відділення рятувальної служби Херсона Віктор Дяченко майже десять років свого життя присвятив оперативно-рятувальній справі. Кожного року він сотні разів виїздив на ліквідацію різного роду пожеж, врятував десятки життів. Під час вторгнення військових РФ на територію Херсонської області разом із сім`єю вимушений був покинути тимчасово окупований рідний Скадовськ.

Про це у Facebook повідомила ГУ ДСНС України в Херсонській області.

Рятувальник Віктор Дяченко. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

З перших днів деокупації правобережної частини Херсонщини Віктор Дяченко один із перших залучався до несення служби на тимчасово створеному пожежно-рятувальному посту в с. Нова Калуга.

"Це не просто робота, це частина мого життя", — говорить рятувальник.