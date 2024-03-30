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Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн

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Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Українські військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти ведуть вогонь із самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" по російських військах на передовій на півдні України, 30 березня 2024 року. REUTERS/Ivan Antypenko

31 березня — 767 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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На Хмельниччині було чутно звуки вибухів

Уночі 30 березня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, що розпочалась о 23:05, було чути звуки вибухів.

Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.

У Повітряних сил ЗСУ писали про загрозу застосування БпЛА на Хмельниччині.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 23:48.

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