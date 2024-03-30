Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн

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На Хмельниччині було чутно звуки вибухів
Уночі 30 березня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, що розпочалась о 23:05, було чути звуки вибухів.
Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.
У Повітряних сил ЗСУ писали про загрозу застосування БпЛА на Хмельниччині.
Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 23:48.