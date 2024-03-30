Після бомб та ракетного удару: у Харкові частково відновили спортивну базу "Уніфехт"

Єдиний у Харкові спорткомплекс, де готують фехтувальників на шпагах, підремонтували після бомбардування у березні 2022 року, але у січні 2024 року росіяни завдали ракетний удар поблизу — вибило дві третини вікон. За словами президента обласної Федерації фехтування Андрія Макарущенка, до повномасштабної війни "Уніфехт" був найкращою фехтувальною базою в Україні.

Наскільки вдалося відновити приміщення після ударів та в яких умовах готують спортсменів — матеріал Суспільне Харків.