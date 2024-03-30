Останні новини Харкова та Харківської області за 31 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
У Харкові чутно вибух
Вдруге за день вибух пролунав у Харкові о 22:16.
Влучання, попередньо, по місту підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Якою буде погода у квітні 2024 на Харківщині: дані синоптиків
Середня місячна температура та кількість опадів повністю відповідатимуть кліматичним нормам, повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі, давши прогноз на квітень.
- Середня місячна температура повітря очікується 9,6° тепла;
- Місячна кількість опадів передбачається 37 мм.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 31 березня
- РФ завдала авіаудару у районі Огірцевого Харківської області;
- Артилерійських та мінометних обстрілів за день зазнали Козача Лопань, Лук’янці, і Тернова;
- Четверта доба без штурмів росіян триває на Куп'янському напрямку.
Після бомб та ракетного удару: у Харкові частково відновили спортивну базу "Уніфехт"
Єдиний у Харкові спорткомплекс, де готують фехтувальників на шпагах, підремонтували після бомбардування у березні 2022 року, але у січні 2024 року росіяни завдали ракетний удар поблизу — вибило дві третини вікон. За словами президента обласної Федерації фехтування Андрія Макарущенка, до повномасштабної війни "Уніфехт" був найкращою фехтувальною базою в Україні.
Наскільки вдалося відновити приміщення після ударів та в яких умовах готують спортсменів — матеріал Суспільне Харків.
"Металіст 1925" та "Зоря" зіграли матч на Київщині 31 березня
"Металіст 1925" на один рахунок поступився луганській "Зорі", повідомила пресслужба харківського клубу.
Матч завершився з рахунком 1:2 — гол від харків'ян забив Дмитро Юсов
Внаслідок ударів РФ по Харківщині вдень 31 березня є поранені
Про це повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник у Telegram.
Попередньо, п'ятеро жителів Харківщини зазнали поранень внаслідок влучань РФ по селу у Зміївському району.
Медики, бухгалтери, сапери — кого ще шукають працедавці Харківщини
У Харківській області зріс попит на медсестер і лікарів: кількість вакансій для останніх за рік збільшилася з 57 до 109.
Про це Суспільне Харків повідомив директор облцентру зайнятості Олександр Котуков.
"Також за останні два роки зріс попит на фармацевтів, бухгалтерів, слюсарів, електромонтерів, малярів, соціальних робітників, саперів", — зазначив Котуков.
Вибух чутно у Харкові: що відомо
О 16:13 у Харкові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
Атаку підтвердив міський голова Ігор Терехов і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Погода на 1 квітня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 5-10º тепла, вдень 19-24º;
- Температура повітря у Харкові: вночі 7-9º тепла, вдень 21-23º.
Робота прикордонників: "Сталевий кордон" вразив блокпост та два бліндажі РФ
На Харківському напрямку прикордонники зі "Сталевого кордону" дронами-камікадзе атакували блокпост російських окупантів та два бліндажі з особовим складом всередині, повідомили у бригаді.
Графік погодинних відключень світла на 1-7 квітня для Харкова та області
У "Харківобленерго" опублікували графік погодинних відключень електроенергії на 1-7 квітня для Харкова та області.
Згідно з розкладом, світло вимикатимуть на чотири, а не на шість годин.
"Шановні споживачі! Просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть виникати. Ми мусимо вводити обмеження задля збереження балансу в енергосистемі регіону та країни в цілому", — сказано у повідомленні.
Графік можна завантажити за посиланням.
Російська форма, сухпайки та пропагандистські газети: в Ізюмі створюють музей окупації
В Ізюмі вирішили створити музей окупації, щоб пам’ятати про російську окупацію та покарати винних за воєнні злочини. Про це розповів автор ідеї Костянтин Григоренко. За його словами, збір матеріалів для експозиції триває з моменту деокупації міста та вже нараховує близько 200 експонатів.
Що ізюмці принесли для майбутнього музею — матеріал Суспільне Харків.
Удари по Боровій: деталі
Загиблий та поранений — не жителі Борової, розповів Суспільне Харків керівник місцевої СВА Олександр Тертишний.
"Один чоловік загинув від уламків, інший — поранений. Зранку пораненого шпиталізували. Вони біля СТО торгували, продавали шаурму і ночували у вагончику, туди вдарили й прошили їх уламки. Загинув 19-річний студент, ми їх не знаємо, тому ще уночі шукали документи", — розказав Тертишний.
Точну кількість пошкоджених будинків та автівок ще підраховують, зазначив очільник СВА.
Наслідки російських обстрілів: дані поліції
Під удари РФ, зокрема, потрапили Дергачі, Колісниківка, Куп'янськ-Вузловий та Вовчанськ, повідомили у поліції Харківської області.
Внаслідок авіаударів, обстрілів з артилерії пошкоджені будинки, господарчі споруди, авто.
Атака на Борову
Протягом ночі на 31 березня селище Борова потрапляло під удари РФ чотири рази, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
О 00:59 пошкоджена чотириповерхова житлова будівля. Попередньо, РФ влучила боєприпасом "Смерч" у квартиру.
О 01:20 внаслідок влучання в землю поблизу СТО загинув 19-річний чоловік, 27-річний — шпиталізований з пораненнями. РФ вдарила в землю поблизу СТО.
З 02:04 по 02:27 внаслідок серії обстрілів пошкоджені дев'ять автівок.
О 02:27 було влучання в землю. Пошкоджений приватний житловий будинок.
Ранкове зведення Генштабу
Протягом доби авіаційних ударів зазнали Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий.
На Куп'янському напрямку РФ не вела штурмових дій.
Рятувальники гасили пожежі у трьох районах області, які виникли після обстрілів РФ
Пожежі внаслідок влучань виникли у Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області, повідомили у ранковому зведенні ДСНС.
Вранці 30 березня пожежу площею 50 кв.м після влучання загасили у Чернещині Ізюмського району.
Також вранці 30 березня горів житловий будинок на площі 70 кв.м у Куп'янську-Вузловому.
Близько 22:00 під удар потрапив Вовчанськ. Там горіли три приватні будинки, господарча споруда та авто. Площа пожежі склала близько 170 кв.м.
Двоє людей поранені внаслідок ударів по Харкову ввечері 30 березня
Двоє людей зазнали поранень внаслідок удару по Харкову ввечері 30 березня, повідомив уточнені дані міський голова Терехов.
Пошкоджені багатоквартирний будинок та школа, зазначив мер.
За даними поліції, поранений 35-річний чоловік та 77-річна жінка.
Погода на 31 березня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура повітря в області: вночі 4-9° тепла, вдень 17-22º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8° тепла, вдень 19-21º тепла.