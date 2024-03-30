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Удар по Харкову 31 березня: РФ влучила по Шевченківському району
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Удар по Харкову 31 березня: РФ влучила по Шевченківському району

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Російська ракета в небі над Харковом. 11 липня 2022 року
Ілюстративне фото. Російська ракета в небі над Харковом. 11 липня 2022 року. Фото: AP Photo/Вадим Беліков

Вибух пролунав у Харкові о 22:16. У місті та області оголошена повітряна тривога. Попередньо, росіяни поцілили поряд із житловою забудовою в центральному районі

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Суспільне Харків стежить за офіційними повідомленнями про наслідки влучань РФ. Новина доповнюється.

Доповнено о 22:51: Внаслідок влучання пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз поранених немає, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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