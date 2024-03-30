Удар по Харкову 31 березня: РФ влучила по Шевченківському району

Вибух пролунав у Харкові о 22:16. У місті та області оголошена повітряна тривога. Попередньо, росіяни поцілили поряд із житловою забудовою в центральному районі
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Суспільне Харків стежить за офіційними повідомленнями про наслідки влучань РФ. Новина доповнюється.
Доповнено о 22:51: Внаслідок влучання пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз поранених немає, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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