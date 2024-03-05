З 5 по 31 березня щорічні декларації за 2023 рік подали заступники та заступниці очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Найбільше за рік на посаді отримала Віта Ковальська, найменше — Ольга Логвинова. П'ятеро посадовців декларували годинники, квартири, авто та земельні ділянки.

Віта Ковальська

Заступниця голови Харківської ОВА Віта Ковальська. Фото: Харківська ОВА

Заступниця Олега Синєгубова Віта Ковальська подала декларацію за 2023 рік найпершою з колег-заступників — 5 березня. У документі Ковальська вказала, що протягом звітного періоду мала такі прибутки:

928 434 гривень зарплати, заробленої на посаді заступниці керівника у Харківській обласній військовій адміністрації;

3670 гривень доходу від надання майна в оренду фермерському господарству "Жива-1";

27 677 гривень заробітної плати, отриманої за сумісництвом у Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Ковальська зазначила, що володіє авто Nissan Juke 2012 року випуску, який вона придбала у 2014 році, а також квартирою у Харкові. Також у декларації Віти Ковальської шість земельних ділянок у Черкаській області.

Олена Логвинова

Олена Логвинова. Заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова, Харків, 11 версеня 2023 року. Фото: пресслужба ХОВА

У 2023 році Олена Логвинова заробила у міській стоматологічній поліклініці №7 423 057 гривень, у Харківській ОВА — 354 726 гривень. Також Логвинова вказала у декларації за 2023 рік, що її чоловік, який є заступником Зміївського міського голови, Денис Чепалко, заробив 546 622 гривень, а також мав допомогу на проживання від Кабміну у 2 тис. гривень.

Логвинова мала у 2023 році майже 150 тис. гривень на рахунку у банку, а також 30 тис. доларів та 5 тис. євро. Заступниця керівника Харківської ОВА має земельну ділянку в Циркунах, її чоловік має будинок та земельні ділянки у Змієві. Подружжя може користуватися квартирою у Харкові, що належить Наталії Чепалко. Також Олена Логвинова з чоловіком мають два об'єкти незавершеного будівництва.

Логвинова володіє автомобілями MAZDA та ГАЗ, її чоловік — Toyota Land Cruiser, Renault Traffic та УАЗ.

Євген Іванов

Євген Іванов. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Декларацію Євген Іванов подав 28 березня. Іванов вказав, що за рік у ХНУ імені Каразіна заробив 62 291 гривню, в обладміністрації — 759 922 гривень. Дружина заступника голови ОВА Наталія Іванова у 2023 році заробила 320 022 гривні у фермерському господарстві "Альфа", а також отримала соцвиплату 60 тис. гривень.

Євген Іванов у 2024 році зберігав готівкою 65 тис. гривень, його дружина — 540 тис. доларів.

Наталія Іванова володіє пилорамою в Одноробівці Золочівської громади, а також машинами LEXUS, TOYOTA, якою користується її чоловік. Також Євген та Наталія Іванови можуть користуватися LAND ROVER та MERSEDES-BENZ, що є власністю фермерського господарства "Альфа".

Родина Іванових у 2023 році задекларувала 69 земельних ділянок, чотири квартири, два місця для паркування житловий будинок

Роман Семенуха

Заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха, Харків, серпень 2023 року. Фото: Роман Кривко/Українське Радіо Харкова

Декларацію за 2023 рік Роман Семенуха оприлюднив 16 березня. У звітності він вказав, що протягом 2023 року на посаді заступника начальника Харківської ОВА заробив 853 824 гривень. На рахунках у банках Роман Семенуха має понад 400 тис. гривень, 45 тис. доларів та 20 тис. євро.

Семенуха вказав, що з 2020 року володіє LEXUS. Також у декларації вказано, що син посадовця з 2022 року винаймає квартиру у Львові як ВПО.

Михайло Харнам

Заступник начальника Харківської обладміністрації Михайло Харнам. Фото: Михайло Харнам/Facebook

31 березня останнім з чотирьох опублікував щорічну декларацію Михайло Харнам. За роботу в ОВА він за рік отримав майже 768 тисяч гривень. Понад 800 тисяч Михайло Харнам отримав у якості "середнього заробітку за час вимушеного прогулу" від комунального підприємства Києва.

Готівкою посадовець зберігав 152 тисячі доларів, на рахунках — понад 242 тисячі. Більше ніж удвічі більше грошей у різній валюті у 2023 році було готівкою та на рахунках дружини Харнама Анни.

Анна Харнам з січня 2023 року орендує квартиру в Австрії, де мають право жити їхні дочка та син. Загалом родина володіє або має право користуватися чотирма квартирами.

Третій годинник на суму 272 тисяч придбав у 2023 році Михайло Харнам.

Заступник Синєгубова задекларував кредит на понад вісім мільйонів гривень, який взяв у листопаді 2023 року. Також наприкінці року він продав корпоративні права на будівельну компанію.

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