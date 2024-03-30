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30 березня у Львові зафіксували температурний рекорд
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30 березня у Львові зафіксували температурний рекорд

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Площа Ринок у Львові. Суспільне Львів

Сьогодні, 30 березня, у Львові зафіксували температурний рекорд. За даними синоптиків, температура повітря досягла +25,5°C.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

"30 березня максимальна температура повітря у Львові досягла +23,5°C. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 1968 році і становило +21,7°C", — йдеться у повідомленні.

Раніше синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олександра Тузяк розповіла Суспільному, що наприкінці березня прогнозують теплу погоду без дощу:

"30, 31 березня та 1 квітня переважатиме вітер південно-західного напрямку 9-14 м/с, подекуди пориви — 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від 3 до 10 градусів тепла. Вдень очікуємо 20-25°С".

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